Mayoral afirma que Iglesias y Montero deben seguir porque "son dos de las mentes más brillantes" de España

El secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos,, defendió este miércoles quedeben seguir liderando el partido porqueEn una entrevista con RNE recogida por Europa Press, Mayoral se refería al proceso de consulta abierto en Podemos a raíz de lapor importe superior a 600.000 euros a cargo de la pareja, decisión que suscitó polémica y por la que Montero e Iglesias pusieron sus cargos a disposición de las bases del partido."Creo que es necesario que Pablo e Irene sigan. Son dos de las mentes más brillantes en este país, dos de los dirigentes más comprometidos con este país y un activo fundamental, no para dirigir Podemos, sino para ser dirigentes en este país y creo de hecho, que", sentenció.Mayoral, que denuncia una "persecución sistemática" de Podemos a cargo de "las cloacas", señaló que ya en 2014, cuando Pablo Iglesias vivía en Vallecas,y también en su vivienda posterior, en Rivas,"No sé si los demás hemos fallado también, porque tenemos que ser conscientes de que tenemos que cuidar a nuestra gente, pero lo que yo he visto que se ha intentado hacer contra Pablo Iglesias e Irene Montero", comentó.Por eso, evita pronunciarse sobre la decisión de comprar ese chalé, porque considera que es "difícil juzgar" que alguien "intente protegerse cuandoasí" y que además, va a tener hijos, momento en el que "la cabeza te cambia".En este sentido, reconoció que él vive "en un piso de alquiler, un cuarto sin ascensor, de 65 metros" porque no quiere "ver un banco ni en pintura", aunque incidió en que "eso es una opción personal"., añadió.