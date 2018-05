Pedro Sánchez aconseja a Iglesias que las dimisiones se consultan con la almohada, no con las bases

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, no comparte que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y su pareja y portavoz parlamentaria, Irene Montero, hagan recaer en las bases de la organización lapor la supuesta falta de coherencia en la que han incurrido con la compra de su chalé de 600.000 euros en la sierra de Madrid."Los procesos de dimisión son muy difíciles, pero al final. Si se tienen que consultar se consulta con la almohada, no con toda la organización", ha reflexionado Sánchez en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press.Sánchez ha recordado que él dimitió en dos ocasiones en el año 2016, una como secretario general del PSOE, forzado por el sector crítico a su liderazgo, y después como diputado para no tener que votar la investidura de Mariano Rajoy. Fue, ha asegurado, "un".El secretario general ha admitido que su renuncia al escaño le perjudica electoralmente, en el sentido de que "" en el Congreso para poder hacer oposición al Gobierno. Pero también ha puesto en valor que su decisión de dimitir como diputado, y su regreso posterior a los mandos de Ferraz tras las primarias, "reconcilió" al partido con "capas de electores, con ciudadanos progresistas" que queríanAunque ha señalado que su deseo es ser respetuoso con la consulta que Podemos está llevando a cabo entre sus bases, para que sean éstas las que decidan si Iglesias y Montero deben dimitir, Sánchez ha subrayado que, bajo su punto de vista," de la coherencia de sus líderes.