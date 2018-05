Vídeo: el tesorero de Cs negó en el Senado tener causas judiciales fuera de España

info Libre

,

“Ni se me pasó por la cabeza”

El secretario de Finanzas de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, negó taxativamente en el Senado el pasado mes de juliodentro o fuera de España. Lo hizo en la comisión de investigación de la financiación de los partidos políticos creada por el PP en la Cámara alta y a preguntas del portavoz de esta formación, el senador Luis Aznar.Sin embargo, tal y como ha revelado Cuadradoporque en aquel momento tenía no uno sino al menos tres procesos judiciales abiertos en Brasil.Ante la evidencia de que no dijo la verdad, el tesorero de Csque le “impidiese declarar ante la comisión”.Cuadrado da a entender que todo fue un malentendido, porque el senador del PP que le preguntaba buscaba saber si quería excusarse para declarar por tener causas judiciales, “intentando llevar” la sesión “al contexto del caso Bárcenas”.El PP “intentaba transmitir la idea de que todos los tesoreros actuamos igual”, se defiende el encargado de las cuentas del partido naranja.pensar en los procedimientos civiles o administrativos por mi actividad profesional, que nada tienen que ver con mi cargo”.Como puede verse en el vídeo, el senador del PP, sin embargo, en ningún momento preguntó a Cuadrado por causas penales, sino que le interrogó sobre la existencia decuya existencia el tesorero de Cs negó rotundamente.De las tres causas judiciales que Cuadrado ocultó al Senado, la más importante es la ejecución de una deuda que el tesorero tenía con el Banco Itau, la principal institución financiera privada de Brasil. El Banco Itau demandó a Cuadrado en reclamación de una deuda de 321.713 reales brasileños (unos 74.000 euros al cambio actual). El político y empresario español había avalado un préstamo concedido a Ibertex, la empresa de la que tenía el 50% del capital. La compañía no devolvió el dinero recibido y el banco llevó a los tribunales a Cuadrado. En marzo de este año, el Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo inadmitió el último recurso que podía presentar el tesorero de Ciudadanos, que deberá abonar la totalidad del dinero que le reclamó el banco Itau.