El 85% de los inscritos que participaron en la consulta de En Marea cree que la diputada Quinteiro tiene que dimitir

El 85% de los 928 inscritos de En Marea que han participado en la consulta sobre la dimisión de la diputada anticapitalista de Podemos, que se vio envuelta en un incidente con la Policía Local de Santiago en la madrugada del 18 de marzo, ha considerado que la diputada debe presentar su dimisión al acta de parlamentaria.Según datos a los que ha tenido acceso Europa Press, del total del censo deque podían votar, ha ejercido su derecho a participar un total de 928 inscritos, lo que implica casi el 39 por ciento de los integrantes de En Marea.De ellos, un total de 790 votaron sí a la pregunta formulada, mientras que losconsideraron que la parlamentaria no tenía que dejar su acta parlamentaria. Esto significa que, del total de inscritos que participaron en la consulta, el 85,1% votó sí y el 14,9 por ciento, que no.Mientras, si se tiene en cuenta el total de inscritos de En Marea, el resultado arroja que casi elpide que deje su acta, frente a dos de cada tres que opta por no pronunciarse en la consulta o por hacerlo en contra de que deje su acta.Las bases de En Marea tenían que contestar "sí" o "no" a la pregunta: "¿Consideras que Paula Quinteirocomo diputada del Parlamento gallego por el uso de su acta de diputada para un asunto particular?".En las últimas horas, la Coordinadora de En Marea –que lidera Luís Villares y promovió la consulta–al resultado de la consulta, aludiendo a que tenían que sentirse "concernidos" por lo que los inscritos decidan y ser coherentes con su postura, en palabras de su integrante Gonzalo Rodríguez.Mientras, en días pasados, la afectada, Paula Quinteiro, esgrimió "indefensión" en el proceso previo y aseguró que, pero que sí se sometería a un proceso revocatorio interno.Próximos a la diputada impulsaron un manifiesto en el que llamaban a no participar y que poco antes de la consulta superaba las 600 firmas, aunque en este caso no hace falta se miembro de En Marea para poder sumarse al documento., superaba los 800 apoyos, según los datos aportados por los impulsores.