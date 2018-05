▶️ @Rafa_hernando: Rivera ha dicho que el Gobierno ha sido condenado. Le pediría que no mienta a los españoles porque su credibilidad puede perderse

Me gustaría que nos dijera los asuntos sobre su tesorero, con cuentas embargadas en Brasil hace 15 días, no hace 15 años pic.twitter.com/K9tEgk3xUG — GrupoPopularCongreso (@GPPopular) 24 de mayo de 2018

info Libre

“A mí me gustaría que el señor Rivera nos dijera lo qué piensa sobre asuntos que le afectan a él, porque las cuentas de su tesorero han sido embargadas en Brasil.”. De este modo se ha expresado este jueves el portavoz parlamentario del PP Rafael Hernando, en declaraciones a los medios en el Congreso, interrogado por las declaraciones del presidente de Ciudadanos tras conocerse la sentencia de Gürtel, en las que Rivera ha afirmado que “esta sentencia lo cambia todo y que hay un antes y un después en las relaciones con el Partido Popular”.El portavoz conservador se refería así a las informaciones desveladas porde que el tesorero de Ciudadanos, faltó a la verdad cuando compareció en julio de 2017 en una comisión de investigación en el Senado al afirmar que no tenía ninguna causa judicial pendiente "ni en España ni fuera de España", cuando en ese momento teníaRivera restó importancia al bloqueo de las cuentas del tesorero este martes al considerarlo “un tema privado” Precisamente este jueves, tras una sesión de la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos en el Senado, el PP anunció que trasladará las conclusiones de este órgano parlamentario a la Justicia. "Se ha mentido" y se trata de algo muy grave. ", por tanto tiene que tener un tratamiento como tal", defendió el portavoz conservador en la comisión, Luis Aznar.Hernando ha pedido además al líder de la formación naranja que no mienta al afirmar que el Gobierno ha sido condenado: “El Gobierno no ha sido condenado. No mienta, por favor,”. La Audiencia Nacional determinó este jueves en su sentencia sobre la primera etapa de Gürtel que el PP se benefició económicamente de la trama y le impuso devolver 245.000 euros.