La presidenta del Congreso emplaza a los partidos para que pacten el martes una salida al bloqueo de RTVE

El martes puede ser. Para ese día ha emplazado la presidenta del Congreso,, a los grupos parlamentarios para resolver las incorrecciones que los servicios jurídicos de la Cámara han detectado en el concurso público que propuso la oposición para renovar al Consejo de Administración de RTVE. Pastor ha señalado que apremiará a los miembros de la Mesa para que, "con las reflexiones que ellos hagan y los ajustes que hay que hacer, que son muchos", lleven "" que permita poner en marcha ya la convocatoria. La presidenta incluso ha precisado que su intención es que "el martes próximo se pueda aprobar la resolución definitiva". Estas declaraciones se producen en la víspera de un nuevo #viernesnegroRTVE, que está visualizando desde hace un mes la protesta de los trabajadores poren la renovación de la actual dirección.La presidenta del Congreso, muy criticada en las últimas semanas por lo que, desde la oposición política y los representantes de los trabajadores, se consideraban "", se ha referido al texto elaborado por los letrados: "El informe dice que hay que hacer muchísimas correcciones a esa propuesta; los inconvenientes recogidos son "prácticamente la totalidad de los que había advertido. "Estoy encantada que me den la razón".En concreto, Pastor dudaba de si la propuesta, si cumplía con las garantías necesarias para un proceso de concurso público, si existían o no conceptos imprecisos en el establecimiento de los requisitos, o si daba excesiva discrecionalidad al Comité de Expertos que debe elegir a los candidatos. Para la presidenta, ya no se trata de un tema político, sino jurídico, y que es a ella a quien le toca defender, como presidenta del Congreso, que se lleve a cabo todo el proceso de forma correcta, velando "". "Estamos aquí para cumplir lo que dice la ley del Parlamento -ha reiterado- y por lo tanto estamos desarrollando una ley y el desarrollo de ley tiene que ser ajustado a Derecho".El informe, y las declaraciones posteriores, se producen en, la quinta, de los actos de protesta denominados #viernesnegroRTVE, que desde hace un mes se realizan con concentraciones de trabajadores a las doce de la mañana, y vestimenta de luto tanto entre los profesionales que salen ante cámara, como en los distintos centros de trabajo y departamentos de RTVE. Según han confirmado afuentes sindicales, Consejos de Informativos, y organizaciones trasversales como #MujeresRTVE, la cita de esta semana debe suponer "un nuevo empujón para que".Mientras tanto, siguen sucediéndose los apoyos profesionales, como el de la dirección internacional de Reporteros Sin Fronteras, o el recibido esta misma mañana por parte del Comité de Empresa de Telemadrid, que ha anunciado se concentrarán mañana ante su sede, a la misma hora, para mostrar su solidaridad con los compañeros de RTVE. Entre los múltiples mensajes que sobre este asunto aparecen en redes sociales, quizás uno de los más significativos sea el que afirma: "Entre tanto, de negro para dejar claro que ni compartimos, ni compartiremos, una RTVE que".