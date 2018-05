Rajoy se reunirá con Iglesias el próximo martes para hablar de la situación en Cataluña

Iglesias le pedirá a Rajoy que se vaya

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibiráal secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, para analizar la situación que se vive en Cataluña tras la investidura de Quim Torra como presidente de la Generalitat.Así lo ha anunciado el líder del partido morado en una entrevista en Cuatro, recogida por Europa Press, en la que ha avanzado que su intención es trasladarle a Rajoy la necesidad de solucionar los problemas "políticos" en CataluñaEste encuentro se enmarca en laque abrió Rajoy la semana pasada con los líderes de los principales partidos para abordar los últimos capítulos del desafío soberanista, y llega después de las reuniones que ya mantuvo el presidente con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, el día 15, y con el de Ciudadanos, Albert Rivera, el día 17.Fue precisamente el jueves pasado, tras verse con Rivera, cuando Rajoy e Iglesias hablaron por teléfono para concertar su encuentro. "No estamos de acuerdo con la excepcionalidad ni con la línea represiva de los partidos monárquicos, pero", aseguró entonces el líder de Podemos, que siempre ha rechazado la aplicación del artículo 155 en Cataluña, y así se lo volverá a trasladar al jefe del Ejecutivo el próximo martes.No obstante, además de hablar de Cataluña, Iglesias tiene previsto aprovechar su encuentro para manifestar al presidente su, sobre todo después de la sentencia de la trama Gürtel . "Le diré que voy a seguir trabajando para echarle del Gobierno", ha afirmado.El líder morado ha vuelto a pedir este jueves al PSOE la necesidad de impulsar una moción de censura contra Rajoy , al considerar que ha quedado probado que el PP es, que no puede seguir al frente del Ejecutivo.La reunión con Rajoy se producirá además un día después de que el partido morado anuncie los resultados de la consulta en la que sus bases decidirán si Iglesias y su pareja y portavoz parlamentaria, Irene Montero, deben dimitir tras la polémica, en el caso de que consideren que su credibilidad y su coherencia se ha visto comprometida.No obstante,, teniendo en cuenta la popularidad con la que cuentan Iglesias y Montero entre su militancia. Por ello, el escenario según el cual el secretario general tuviera que cancelar su reunión por no estar ya al frente de la formación es altamente improbable.