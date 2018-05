info Libre

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC),, promovió junto a otros seis socios el negocio de los cursos de formación queen el campus de Fuenlabrada, informa este viernes El País . Los siete crearon la compañía EATC para poder firmar un convenio con la universidad y usar esas polémicas instalaciones pagadas con dinero público para su negocio particular durante un período de 25 años.Ramos era en 2015, cuando se crea la empresa y se firma el convenio, director de lade la URJC, y uno de los 50 miembros del Consejo de Gobierno de la institución. Los socios decidieron empezar con un capital inicial de 126.000 euros, pero acordaron que Javier Ramos no pondría su parte. “Javier nos va a aportar muchas más cosas y de muchísimo más valor que la parte en metálico”, escribe uno de los empresarios ens a los que ha tenido acceso El País.El actual rector fue el encargado de, empezando por la creación de un nuevo instituto aeronáutico, el EIATA, y la posterior firma del convenio entre la URJC y EATC “para dotar de contenidos (cursos de formación y equipamiento) al instituto”, según relata él mismo en otro correo electrónico.publicó el pasado mes de abril que la Universidad Rey Juan Carlos, entonces en el ojo del huracán por el máster de Cristina Cifuentes, adjudicó a dedo en diciembre de 2015 , vía convenio y por 25 años, un macrocontrato para formación aeronáutica no universitaria a la empresa EATC, a cuyos dos administradores había incorporado dos meses antes al consejo académico del recién nacido Instituto Europeo de Formación y Acreditación Aeronáutica (Eiata, por sus siglas en inglés). El convenio incluía la construcción de un hangar en el campus de Fuenlabrada que ya le ha costado a la universidad más de