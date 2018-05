Irene Montero, sobre el chalé: "No estamos libres de contradicciones"

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso,, se volvió a referir este viernes a la polémica suscitada por el chalé que compró con su pareja y secretario general del partido,, por la que pusieron sus cargos a disposición de la militancia y reconoció que"Tratamos de adaptar nuestra vida de la forma que sabemos, y no estamos libres de contradicciones, e intentar preservar la intimidad de nuestros hijos, pero siempre", explicó en una entrevista con Antena 3 recogida por Europa Press.En este sentido, incidió en que Galapagar "es un municipio normal de Madrid," y que el objetivo de ambos dirigentes de Podemos fue "" y "la prueba es que se puede pasar por allí", ya que el chalé no está enclavado en una urbanización cerrada.Según dijo,y es el debate en torno a esa coherencia la que motivó que consulten a las bases sobre si deben o no continuar en el cargo, cosa que los militantes podrán hacer vía internet hasta el domingo.La diputada sostiene que para ambos "era inimaginable que llegase a este nivel" la cobertura y la polémica en torno a la compra de su nueva vivienda, de más de 600.000 euros, en el municipio madrileño de Galapagar, y lo atribuyó una vez más a laa partir de una cantidad de información en su opinión, "innecesaria": "No era necesario mostrar la habitación donde van a dormir mis hijos para saber si es o no coherente (la decisión)".Sobre la carta que el alcalde de Cádiz, José María González, remitió al fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, reafirmando sus críticas a la decisión de comprar el chalé, Montero reconoció que le ha "dolido" yTambién se refirió al polémico tuit de Pablo Iglesias criticando que el ministro de Economía, Luis de Guindos, comprase un piso por un importe similar y aseguró que la formaciónporque fue él mismo quien dijo "que había comprado esa vivienda y no sabía qué iba a hacer con ella, es decir,"."Aunque me compre una casa a treinta años puedo seguir criticando que un señor que está en el Gobierno lo haga(...) Es la trampa que nos hace el adversario, decir que es lo mismo tomarse una Coca Cola que salir en los papeles de Bárcenas. No es lo mismo y no se puede meter en el mismo saco", ha zanjado., "acción que el Tribunal Supremo ha declarado legítima dentro del derecho de protesta" que lo que padecen Iglesias y ella. "Comparar a las cloacas del estado con un movimiento social que reclama vivienda digna me parece inaceptable", señaló, preguntada en particular por el acoso que sufrió la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, con su madre y sus hijos.