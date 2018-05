El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo , aseguró que "se está produciendo unaen torno a la sentencia" de la trama Gürtel y aseguró que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, será el, informa Europa Press.Si no retira la moción de censura con el Gobierno, "pasará a la historia de España como el judas de la política", dijo Maíllo frente a los afiliados del PP de Zamora, en un acto de cierre de filas celebrado este sábado en la capital del Duero. Añadió que lamenta que el apoyo socialista se fundamente en "los independentistas, los que pretenden romper España y".Maíllo insistió en que su partido "no ha sido imputado ni condenado y" fruto de "dos candidatos sobre 8.000 que hay en toda España que lo han hecho mal".Maíllo defendió la "honorabilidad" del Partido Popular y sus cargos públicos frente a la condena de la trama Gürtel . "Todo lo que se está hablando en estos días está basado en una sentencia que no es firme y que solo señala la responsabilidad civil del PP", indicó., no se puede ensombrecer el trabajo y la honorabilidad de todo el Partido Popular ni de sus cargos públicos que trabajan cada día por conseguir lo mejor para sus ciudadanos", expresó.Martínez-Maíllo, además, lanzó otro mensaje al PSOE. "El Partido Popular: del partido de los ERE , el de los dos presidentes autonómicos sentados en el banquillo. Ni una lección", comentó."Si alguien dentro del Partido Popular se ha aprovechado de las siglas, que lo pague y yo me alegro. Pero eso no puede manchar el trabajo de tanta gente honrada", defendió.