El 76,5% de los votantes de Unidos Podemos se muestran a favor de la compra del chalé de Iglesias y Montero

Según datos del Barómetro de La Sexta , publicados este domingo,la decisión del secretario general de la formación, Pablo Iglesias, y de la portavoz parlamentaria, Irene Montero, devalorado en 600.000 euros.La polémica adquisición inmobiliaria realizada por ambos es respaldada ampliamente por los electores de la coalición morada:Un 8,3% no sabe o no contesta, recoge el sondeo de la televisión privada.Sin embargo, el conjunto de los electores españoles rechaza la compra de la vivienda realizada por dos de los líderes de Podemos.Los socialistas están divididos: prácticamente la mitad (50,4%) critican la adquisición.Las cifras no varían demasiado cuando el barómetro, realizado por Invimark, pregunta sobre "si es compatible" la compra de la vivienda., pero los del PP opinan mayoritariamente que no es compatible (87,3%) así como los de Cs (81,3%) y los de PSOE (56,2%).Este domingo se cierra el plazo para votar en la consulta que Podemos ha abierto para sus militantes sobre si Iglesias y Montero deben permanecer en sus puestos. Los dirigentes aseguran que si el apoyo no es mayoritario , dimitirán. PeroEl 64,6% de los electores de PP creen que debería abandonar su puesto, una opinión similar a la de los de Ciudadanos (58,9%). Los votantes socialistas mantienen una dura pugna sobre lo que creen que debería hacer el líder de Podemos: un 40,0% respalda el mantenimiento del cargo que ostenta y un 32,7% opina que lo más sensato sería presentar la dimisión.