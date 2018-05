El PNV expresa sus dudas sobre la moción de censura de Sánchez

Hace falta un presidente que "facilite el diálogo"

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar , considera quey la tendría que "haber cocinado más". Asimismo, ha afirmado que el PNV no quiere "elecciones ya" porque "seríay no arreglaría nada".En una entrevista concedida a El Diario Vasco , recogida por Europa Press, Ortuzar analiza la moción de censura presentada este pasado viernes por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, así como los acuerdos alcanzados con EH Bildu en la ponencia de autogobierno.Tras señalar que la sentencia del caso Gürtel conocida esta semana es "grave" porque da "", subraya que el PNV siempre ha sido "muy crítico con la pasividad con la que el PP ha asumido sus fenómenos de corrupción y también con el 'aquí no pasa nada' que quieren instalar ahora"."Después vino la reacción del PSOE, con lo que se está convirtiendo en un práctica habitual en la política del Estado, que es. No creo ni que la posición del PP ante la corrupción ni la forma en la que está gestionando Pedro Sánchez la moción de censura sean la mejor manera para que las cosas vayan bien", defiende.En este sentido, reconoce no tener "ningún dato más allá" de lo que Pedro Sánchez afirmó el viernes, y resalta que el PNV le va a pedir "certezas". "lo que sería un error. Queremos saber si va en serio", añade.Además, afirma que ante una moción de censura, "y cuál va a ser el cambio"."La moción tiene que ser constructiva para que alguien asuma esa responsabilidad para hacer cosas diferentes. Eso es lo que nos tiene que explicar, cuáles son esas medidas y esos cambios.", argumenta.La presidenta de la ejecutiva vizcaína del PNV, Itxaso Atutxa, ha considerado que "hace falta" un presidente del Gobierno que "facilite el diálogo" en Cataluña yEn una entrevista concedida a El Correo , recogida por Europa Press, la dirigente jeltzale afirma que hasta el momento "no ha habido una propuesta" por parte de Pedro Sánchez para resolver el encaje de Euskadi y Cataluña en el Estado, y advierte de que"Rajoy no lo hizo en su momento en Cataluña y Pedro Sánchez no lo ha hecho en los últimos meses, ni siquiera cuando sus compañeros catalanes lo han pedido., sea quien sea el candidato", afirma en referencia a la moción de censura.