Directo | Méndez de Vigo asegura que el Gobierno se siente "traicionado" por Pedro Sánchez

El PSOE debe definir su itinerario. Nosotros ya hemos dejado claro que vamos a apoyar sin condiciones la moción de censura para echar al PP en B del Gobierno.



Esta mañana he estado en La Cafetera de @radiocable. pic.twitter.com/j3bOvznLJC — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 28 de mayo de 2018

@CiudadanoVille "El señor Rajoy está asfixiado y paralizado por la corrupción del PP, pero la solución no es poner a Pedro Sánchez en Moncloa con un gobierno de 85 diputados" en @HoyPorHoy — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 28 de mayo de 2018

España necesita estabilidad. Esta legislatura está teniendo muchos logros gracias al Gobierno que benefician a todos los españoles. Estamos ante una moción frívola. .@HerreraenCOPE — Iñigo Méndez de Vigo (@IMendezdeVigo) 28 de mayo de 2018

El PSOE celebrará en la tarde de este lunes un Comité Federal extraordinario para escenificar el apoyo unánime al candidato en laque el partido registró el pasado viernes tras conocerse la sentencia del caso Gürtel. Desde el Gobierno, en cambio, se mantiene el discurso de que el líder de los socialistas, Pedro Sánchez,, tal y como expresó el líder del Ejecutivo, Mariano Rajoy., por su parte, continúa sin apoyar la moción de los socialistas, a quienes tratan de convencer de que la mejor opción es convocar elecciones después de que se lleve a cabo una, tal y como expresaron desde el partido naranja el pasado viernes.Sigue en, minuto a minuto, la actualidad de este lunes sobre la moción de censura a Rajoy:El secretario general de Podemos,, ha pedido al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que comience acontra el presidente Mariano Rajoy porque, si no consigue sacarla adelante, cosechará "un fracaso estrepitoso" que le situaría definitivamente fuera de la política. "Esto no se ha planteado como una moción de censura de dignidad como la nuestra de hace un año o la de Gabilondo. El escenario de que Pedro Sánchez no gane la moción, no, y creo que él no contempla esa posibilidad. Eso le situaría fuera de la política", ha sentenciado en una entrevista en Radiocable, recogida por Europa Press.El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación,, ha asegurado este lunes en Bruselas que la moción de censura presentada por el PSOE "no es responsable en la situación actual de España y de Europa y" en ambos casos. No obstante, Dastis cree que esta situación no debilita al Gobierno y ha citado las declaraciones del presidente del Eurogrupo, el portugués Mario Centeno, tras la sentencia del caso Gürtel para afirmar quey que "funcionará el orden constitucional español".El ministro de Justicia,, ha negado este lunes que la condena de la Audiencia Nacional al PP como partícipe a título lucrativo en la primera época de la trama Gürtel, y por la que tiene que pagar una multa de 245.000 euros, sea por "corrupción". En este sentido, ha reprochado que otros partidos políticos hagan esa afirmación para provocar un "tsunami político". Para Catalá, resulta "sorprendente" y conlleva un "disgusto" que algunos líderes de otras formaciones políticas digan que la sentencia condena al PP "por corrupción". "No tiene nada que ver", ha asegurado el titular de Justicia, que ha subrayado que el partido de Mariano Rajoy es considerado partícipe a título lucrativo, lo que significa "una responsabilidad civil" por haberse lucrado deEl coordinador General del PP,, ha descartado este lunes que se vaya a organizar un congreso extraordinario del partido al hilo de la sentencia sobre el caso Gürtel y la moción de censura que ha presentado el PSOE.", ha sentenciado. En declaraciones a la SER recogidas por Europa Press, Maillo ha explicado que ha "hablado mucho con gente del PP y nadie" le ha "planteado" la necesidad de organizar un congreso extraordinario. "Hay un cierre de filas evidente", ha comentado. En cuanto al futuro del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que"no tiene ninguna intención y además, no debe" porque es quien ha ganado las últimas elecciones.Sin embargo, en la misma línea que Méndez de Vigo se ha pronunciado en la mañana de este lunes el secretario general de Ciudadanos,, que ha asegurado que es "totalmente inviable" un Gobierno socialista con 85 diputados y con una mayoría absoluta del PP en el Senado. En una entrevista concedida a la Cadena Ser, ha insistido en que su partido seguirá intentando "por todos los medios" que el líder socialista, Pedro Sánchez,Por su parte, el secretario de Organización del PSOE,, ha afirmado este lunes queque persigue contra el Gobierno de Mariano Rajoy en caso de que no convoque elecciones y ha asegurado que la única vía es "apoyar" la iniciativa socialista, de la que hablará con otros partidos "aunque sea por cortesía parlamentaria".Méndez de Vigo ha reconocido además que, "tal y como lo ha planteado, podrían dar los números" y salir adelante la moción, algo "aritméticamente posible", pero "luego hay que gobernar al día siguiente" y ha planteado que si se cuestiona la estabilidad del Gobierno de Rajoy con 135 diputados, "¿cómo se llamará a un gobierno que tiene 86?". Además, asegura que la perspectiva de convocatoria de elecciones no es tal. "Lo único que hay aquí es una moción que ha presentado Sánchez y que si tiene 176 votos va a llevarle a la presidencia del gobierno yy con la perspectiva electoral que tiene, está claro que no lo va a hacer", ha destacado.El ministro de Educación, Cultura y Deporte,, ha asegurado este lunes que "y la estabilidad la da el Gobierno, no una moción de censura". "Le puedo asegurar que el presidente del Gobierno no dimitirá", ha sentenciado. En una entrevista en COPE recogida por Europa Press, el también portavoz del Gobierno se refería a las posibles consecuencias de lo que, a su juicio, es una "frivolidad" que obedece exclusivamente a su "ambición" por llegar a La Moncloa.