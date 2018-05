Feijóo garantiza que "nunca" será "un Judas" para Rajoy y reclama pedir perdón a los españoles por la 'Gürtel'

Pedir disculpas

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego,, entiende que conductas como las que "acredita" la sentencia de la Gürtel debena los españoles. Pero también defiende al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a quien este lunes reafirmó su "apoyo" antes de subrayar que él "nunca" será "un Judas".En un escenario en el que figura en todas las quinielas de la sucesión, con la presión de la moción de censura registrada por el PSOE y después de que El Confidencial publicase una información en la que se afirma que el presidente gallego habría contactado con otros barones del PP para, Feijóo remarcó su "compromiso" con Galicia.Así, tras lamentar que en España haya políticos que, preguntado acerca de si él se considera "útil" para liderar la renovación en el PP, replicó que él es útil para Galicia como "así lo consideraron los gallegos hace menos de dos años". "Este es mi compromiso y utilidad", sentenció, tras participar en un acto con las universidades en Santiago.A modo de argumento, se remontó al congreso en el que él sucedió al fallecido Manuel Fraga como presidente del PPdeG, en enero de 2006, y recordó que entonces "improvisó" un parágrafo en el que decía que. "Ese compromiso sigue estando vigente 12 años después", proclamó.Dicho esto, subrayó que él "apoyará" a Rajoy porque entiende que, con Pedro Sánchez (PSOE), Albert Rivera (Cs) y Pablo Iglesias (Podemos) como "alternativas", su jefe de filas y actual líder del PP es. A su juicio, "eso es ser un político útil y los políticos tienen que ser útiles".En todo caso, tras la condena de la Gürtel, Feijóo se situó en el bando de quienes consideran que el PP tiene que "a los españoles por lo que se hizo en aquel año 2003 y siguientes en determinados ayuntamientos de Madrid", así como "insistir en que los ciudadanos no merecen esos comportamientos abusivos de determinados políticos madrileños de la época".A su modo de ver, el PP "tiene que asumir humildemente que los alcaldes de Majadahonda y Pozuelo, los empresarios que estaban detrás y el tesorero del partido, exigen pedir disculpas de forma constante y continua". "No podemos olvidar lo que se hizo mal", remarcó, antes de precisar que, en todo caso, el PP no debe "copiar modelos de ética política del PSOE o Podemos", sino queSobre la gravedad de la sentencia, el presidente gallego advirtió que aún no ha trascendido el fallo de los ERE que "está ahora en los tribunales andaluces", pero contrapuso que en dichos tribunales. Además, recordó que, en el caso de Gürtel, la condena no es firme y ha dado por hecho que el PP recurrirá su multa.Pero con independencia de ello, admitió que conductas como las que acredita la sentencia "deben avergonzar a cualquier político" con independencia de cuál sea su formación. Eso sí, matizó que "los partidos no son corruptos", sino queEn consecuencia, admitió que lo mejor para el PP hubiera sido "no tener ni conocer" a "compañeros de viaje" como los que fueron condenados , entre los que figura Pablo Crespo, quien fuera secretario de Organización del PP gallego."Yo tuve la suerte de no conocerlos, pero", esgrimió, antes de incidir en que "lo que ocurrió en 2003" es una "responsabilidad" que está presente para todos los dirigentes del partido.En cuanto a la moción de censura presentada por el PSOE, en la línea de sus manifestaciones del viernes, se reafirmó en que no "dará más inestabilidad" y acredita que, al tiempo que puso en duda que pueda haber una "alternativa" puesto que "todos" los deberían encargarse de impulsarla quieren "cosas distintas"."Durante el fin de semana vimos como, que Ciudadanos no quiere que el PSOE gobierne, sino que haya elecciones anticipadas, que los independentistas catalanes quieren que salgan de la cárcel los políticos que incumplieron el Código Penal, la Constitución y el Estatuto; y que los vascos quieren un replanteamiento total del Estado de las Autonomías", resumió."Esta moción es una propuesta de Sánchez para ganar credibilidad como político en España y dentro de su partido, pero", agregó el jefe del Ejecutivo autonómico.Feijóo lamentó que lo que se vea en España son políticos que tienen más interés en "ser importantes que en ser útiles", cuando, a su juicio, lo primero que deben hacer los dirigentes es lo contrario: "intentar ser útiles y, si después de ser útiles, podemos llegar a ser importantes, eso es interesante". "Pero un político que quiere ser importante y no ser útil, al final", apostilló."Hoy tenemos aún más claro que cuando se presentó que la del PSOE es una moción irrelevante desde el punto de vista político y que no alcanzará ninguna posibilidad de estabilidad de un gobierno alternativo porque", esgrimió.Lo hizo antes de subrayar que, "si los apoyos" que tiene Pedro Sánchez son "los independentistas catalanes y Podemos, acredita muy bien lo que quiere para España:".