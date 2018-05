La dirección del PP se declara "orgullosa" de la etapa de Aznar

info Libre

En la última semana, a raíz de la detención e ingreso en prisión del exministroy de la sentencia del caso Gürtel, han sido muchos los dirigentes conservadores que, en privado, se han preguntado dónde estaba, por qué no rompía su silencio para responder por casos que afectan a su etapa como líder del Partido Popular . Sin embargo, este lunes, el portavoz de la formación,, quiso mostrar su apoyo en rueda de prensa al también expresidente del Gobierno."La dirección actual se siente orgullosa del PP de Aznar", sentenció al tiempo que señalaba que esto también ocurre entre la "inmensa mayoría" de los militantes.Casado sostuvo que en el PP están orgullosos de toda la historia del partido, con sus "luces y sombras",Casado fue uno de los hombres de máxima confianza de José María Aznar en FAES, fundación ya desvinculada del PP.En la rueda de prensa posterior a una reunión con los vicesecretarios del partido presidida porPablo Casado aseguró además que la formación conservadora no teme que Luis Bárcenas tire de la manta tras la sentencia que le condena a él y a su mujer, Rosalía Iglesias, a penas de prisión.Respecto a la moción de censura planteada por el líder del PSOE , Pedro Sánchez,Y recordó que el PP ya ha vivido un acontecimiento similar hace un año.Frente a las voces que piden un congreso extraordinario en el PP, como ya publicóel jueves, Casado recordó que hace poco más de un año Rajoy revalidó su cargo en un congreso nacional.Casado consideró que no es responsable adelantar las elecciones generales si fracasa la moción de censura que ha presentado Pedro Sánchez para echar a Mariano Rajoy. De hecho, abogó por que se agote legislatura:"Ahora mismo, como está el panorama internacional, no parece que sea lo más responsable [un adelanto electoral], sobre todo porque tenemos dentro unos meses unas elecciones municipales, autonómicas y europeas, en las que se podrán dirimir los proyectos que toquen", consideró.