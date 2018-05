Rivera ofrece a Rajoy pactar la convocatoria de elecciones en otoño o apoyaría una moción con un candidato independiente

Moción instrumental

Por qué tienen miedo a los españoles

El líder de Ciudadanos,, ofreció este lunes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,tras la sentencia del caso Gürtel . En caso contrario, el "plan B" es acordar con el PSOE unaque convoque esos comicios."Pedimos al Gobierno, que asuma la realidad y si está dispuesto a discutir un fin ordenado de la legislatura, nosotros estamos dispuestos a hablar con el Gobierno", anunció Rivera en rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva de Ciudadanos.El líder de la formación naranja dio la actual legislatura por "liquidada" y con ella también el pacto de investidura que Ciudadanos acordó con el PP para llevar a Rajoy a La Moncloa, por lo que insistió en que "no es momento para enrocarse" ycumpliendo con los principios de "sentido de Estado, responsabilidad y regeneración".Para llegar a este punto, Rivera aseguró estar dispuesto a pactar con el PP unade la legislatura, con un acuerdo para garantizar "la vía constitucional" en Cataluña, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la convocatoria electoral en los próximos meses.En cualquier caso, descartó que las elecciones pudieran alargarse hasta mayo del próximo año para hacerlas coincidir con las europeas, municipales y autonómicas, ya que cree que Españay sustentada en "triquiñuelas" parlamentarias."Que los españoles hablen, voten y elijan. Los españoles van a tener que elegir más pronto que tarde un nuevo Parlamento, un nuevo Gobierno y un nuevo presidente. Asumiendo que se ha agotado la legislatura, que no hay pacto de investidura, que hay un Gobierno en minoría y una, la mejor manera de no equivocarnos es que decidan los españoles", insistió.Para Rivera no es un obstáculo que la Constitución impida al presidente convocar elecciones cuando está en trámite una moción de censura, ya que ve "de sentido común" que el líder socialista retiraría su propuesta si hay una llamada a las urnas.Sin embargo, en caso de que Rajoy siga "enrocado y perplejo" y no convoque elecciones, Ciudadanos maneja el plan B de pactar una moción de censura con el PSOE con unque convoque ese adelanto electoral. Este acuerdo incluiría también la aplicación del 155 en Cataluña y los Presupuestos."Sí a la moción de censura para aplicar el 155, para que salgan los Presupuestos Generales del Estado, para poner fecha y hora a las elecciones y con un candidato independiente", argumentó sin adelantar ningún nombre sobre ese posible presidente provisional.En este punto, el líder de Ciudadanos criticó que Sánchez prefiera llegar a La Moncloa "en los despachos" yque dar la voz a los ciudadanos. "Yo quiero apoyarme en 47 millones de españoles y construir una nueva etapa juntos los constitucionalistas", contrapuso en defensa de una solución "de estabilidad y consensos".Para ello, pidió a Sánchez que escuche también a los miembros de su partido que están abogando por este adelanto electoral e insistió en que. "A ver si el PSOE está dispuesto realmente a solventar la crisis institucional y devolver al pueblo español lo que es suyo o está pensando en llegar de cualquier manera, con cualquier y a cualquier precio al Gobierno", emplazó.El líder de Ciudadanos cree que es momento dey por ello preguntó a PP y PSOE "por qué tienen miedo a los españoles". "Estoy convencido de que después de esas elecciones podemos ser más fuertes que hoy", insistió.Sin embargo, lamentó no haber recibido durante los últimos días la llamada ni de Rajoy ni de Sánchez y dijo que si ninguna de sus dos propuestas sale adelante quedará demostrado que. "Ninguno da solución a la crisis que tiene España. De aquí al jueves tenemos la oportunidad de encauzar esta situación con garantías de estabilidad política y económica", subrayó poniendo énfasis en su propuesta de salida como "la más objetiva, responsable y moderada".Rivera negó además haber hablado con Coalición Canaria para sumar diputados para presentar una moción de censura propia e insistió en que esto no sería necesario si Rajoy o Sánchez actuaran "con responsabilidad". A su juicio,sino de "sentido de Estado".