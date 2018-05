Cospedal: "Todo esto es un montaje de Bárcenas para perjudicar al PP"

"No es la contabilidad del PP"

"No he mentido en ningún momento"

La secretaria general del Partido Popular , comparece este martes desde las 9.30 de esta mañana en la Comisión sobre la presunta financiación ilegal de la formación conservadora del Congreso de los Diputados. Desde el arranque de la cita, el encuentro fue muy tenso. La ministra de Defensa y número dos del PP se convirtió en el primer cargo del Gobierno que tuvo que rendir cuentas en sede parlamentaria de la sentencia de la Audiencia que condena al PPEl miércoles será el turno de Mariano Rajoy, al que le espera una batería de preguntas, una especie de monográfico, en la sesión de control al Gobierno. Y el jueves y viernes, la moción de censura con(PSOE) de protagonista, consecuencia directa de una sentencia a la que los conservadores han anunciado recurso y que Cospedal puso en duda:se preguntó.Sin moverse del argumentario de los conservadores en esta materia, Cospedal negó que el partido se haya visto beneficiado económicamente de la Gürtel y rechazó, además, haber recibido pagos en B de la contabilidad extraoficial del extesorero"Todo esto es un montaje de Bárcenas para perjudicar al PP", llegaría a responder después a Txema Guijarro, portavoz de Unidos Podemos en esta comisión."Es falso que yo recibiera nada", subrayaría en el turno del socialista Artemi Rallo,"Será una contabilidad de Bárcenas. No es la contabilidad del PP, será una cuenta que hacía él y el sabrá por qué lo hacía.señaló recordando, además, que ha "ganado".En este punto, Cospedal amenazó al portavoz del PSOE en la comisión,con presentar una querella contra él si no rectificaba y retiraba sus acusaciones de que había cometido falso testimonio en el juicio de la trama Gürtel."Yo ni he mentido ante el juez Ruz ni lo estoy haciendo ahorarecalcó.Cospedal retó al socialista que retirase sus acusaciones fuera de la comisión, ", en cuyo caso presentará una querella.Rallo, por su parte, respondió a la secretaria general que amenazar con querellas es un "mal camino" y recordándole los casos de Cristina Cifuentes o el expresidente valencianoA diferencia del socialista Rallo, Cospedal no ve "nuclear" la sentencia conocida el pasado jueves y que condena al PP a pagar 245.000 euros. "Yo no le doy esa importancia nuclear. Es susceptible de recurso. Y el PP ya ha dicho que la vamos a recurrir. Respetamos las decisiones de los tribunales. No estamos de acuerdo con la sentencia en lo que se refiere al PP", recalcó.Más crítica con la sentencia fue en el turno del representante de Unidos Podemos. Cospedal dijo que no le parecía normal que "se use un argumento subjetivo para perjudicar" a una persona en concreto. Esa persona es Rajoy y se refería al punto en el que se pone en duda su "credibilidad"."No me parece normal que en un país democrático pueda pasar eso en una sentencia", añadió.