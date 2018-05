El Congreso aprueba la reprobación de Dolors Montserrat por inacción al aplicar el pacto de violencia machista

Críticas a la "pasividad" de Montserrat

El Pleno del Congreso apoyó este martes la reprobación de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat , propuesta por Unidos Podemos, al considerar que la ministray, en especial, en materia de Igualdad, con la no aplicación del Pacto contra la Violencia de Género que se aprobó en la Cámara el pasado mes de septiembre, informa Europa Press.La portavoz de Igualdad del grupo confederal, Sofía Fernández Castañón , inició su intervención citando a las kellys, los eslóganes "Juana está en mi casa" o "hermana yo si te creo", y recordó a la ministra los movimientos del 8M o el de Las periodistas paramos . "Desde que Montserrat es ministra, el feminismo ha ganado en España unsin precedentes", declaró la diputada.Pero, además, criticó los despidos del Instituto de la Mujer; la decisión de informar a hombres en el teléfono de la Mujer 016; las campañas retiradas porque; los 44 millones sin ejecutar en los presupuestos de 2017 para Dependencia; o el "desmantelamiento" de la red de Servicios Sociales.Estas son algunas de las razones con las que Fernández Castañón, argumentó la petición de reprobación que presenta el grupo confederal, a las que añadió losa medidas que correspondían al departamento de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, como los permisos de paternidad iguales e intransferibles o la prestación por hijo a cargo."La ministra se ha hecho fotos con papeles mojados y ha mentido a esta Cámara y a los ciudadanos", recriminó en referencia a los 120 millones de euros que la ministra aseguró que estaban en los presupuestos para este año,contra la violencia machista.Para Fernández Castañón, la ministra "no se ha tomado en serio" su trabajo yLos morados han contaron con ela esta moción , en concreto con los votos favorables de PSOE, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, Bildu, Nueva Canarias y Coalición Canaria, mientras que. Sólo PP, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Foro Asturias, votaron en contra de esta iniciativa.La portavoz del PSOE en este debate, la diputada Carmen Cuello, señaló lade un Ministerio y de una ministra que, a su juicio, "ha dejado ena miles de personas" en el país. "No se libra de ningún área", señaló Cuello, quien se ha referido a las deficiencias del Gobierno relacionadas con la pobreza infantil, la dependencia, el consumo e incluso en el juego on line.Pero, la socialista tuvo palabras más duras para la falta de acción de Montserrat en materia de Igualdad. En concreto, le recriminó que, ocho meses después de la aprobación del Pacto contra la violencia machista,a disposición de las CCAA y los ayuntamientos.Por su parte, la portavoz de Ciudadanos de Igualdad, Patricia Reyes, reconoció quey, más concretamente, sobre la falta de aplicación del mismo después de ocho meses desde su aprobación.Reyes declaró que su formación "no olvida" el "uso" que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dio al acuerdo "el mismo día en que declaró en los juzgados por la corrupción ahora acreditada de su partido". "Organizó un macroacto como si fuera algo exclusivo de su partido", apuntó la diputada.En su opinión, al Gobierno "poco le importa" este pacto que usó para "blanquear" su imagen. Sin embargo, Reyes indicó que la moción de Unidos Podemos tampoco es "buena" porquey considera que las víctimas no merecen presenciar este "teatrillo" en el Congreso.De forma similar se expresó el portavoz de PNV en esta materia, Joseba Agirretxea, que no ve apropiada la reprobación en este momento, cuando esta semana, a través de la moción de censura presentada por el PSOE, la Cámara"En la parte denunciada por Podemos coincidimos en muchas cuestiones que consideramos lamentables", señaló, para después apuntar que, a veces, el grupo confederalque realiza sobre el cumplimiento del pacto, porque, según aclaró, no todas las medidas son competencia del Ejecutivo.El partido más duro con la moción de Unidos Podemos fue el PP, aunque no sólo se dirigió a ellos a la hora de defender la labor del Ejecutivo con el pacto de violencia machista. También recriminó a Ciudadanos que mienta en sus declaraciones.La portavoz conservadora en el debate, María Dolores Alba, señaló que ambos partidos mienten cuando hablan de que no hay medidas en marcha, que no existe un calendario o que han pasado ocho meses desde que se aprobó el pacto. En el primer caso, la diputada ha indicado ely más de un 50% "están en proceso". "Lo saben, pero les da igual", criticó.Del mismo modo, apuntó que lo aprobado en septiembre en el Congreso fue el dictamen del acuerdo, pero el pacto se firmó en diciembre con la adhesión de las CCAA y asociaciones sindicales y civiles. De este modo, para Alba, las medidas que, a su juicio, sí se han puesto en marcha, se han hecho en menos de seis meses.En lo que va de legislatura, el Pleno del Congreso: los titulares de Interior, Juan Ignacio Zoido; de Justicia, Rafael Catalá; de Hacienda, Cristóbal Montoro; y de Exteriores, Alfonso Dastis, en su caso en dos ocasiones.