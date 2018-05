El líder socialista ya ha contactado con PNV, ERC y PDeCAT para la moción de censura, pero sin negociar

El secretario general del PSOE,, ya ha contactado con el PNV y con las formaciones independentistas de Esquerra Republicana (ERC) y PDeCAT ante la moción de censura que se empezará a debatir este jueves en el Pleno del Congreso, aunque sin entrar en ninguna negociación.Según confirmó este martes el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, el líder socialista, para informarle de la moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy que se empieza a debatir este jueves en el Pleno del Congreso. Sin embargo, el partido todavía. "El PNV no ha decidido aún su posición sobre la moción de censura. De momento, solo hemos recibido una llamada, ayer por la noche, de Pedro Sánchez a Andoni Ortuzar. Aún hay muchas incógnitas por despejar", comentó Esteban en Pamplona.Además, según indicaron fuentes de ERC, Sáncheza su portavoz independentista, Joan Tardà, para informarle en una breve conversación, pero no entraron a comentar temas de fondo. El líder socialista, aseguran, delegó las siguientes conversaciones que puedan mantenerse en su secretario de Organización, José Luis Ábalos.Tardà se había quejado por la mañana de que Sánchez no hubiera informado de la moción de censura y le reprochó "poca talla" y "mala educación". Incluso dijo sospechar que los socialistas se jactan de no hablar con los independentistas. "", comentó en rueda de prensa.El otro partido independentista catalán del hemiciclo también ha sido contactado por el PSOE. Según fuentes del PDeCAT, su portavoz,, intercambió mensajes telefónicos con Pedro Sánchez, pero tampoco ha llegado a haber reuniones."Tiempo al tiempo, si el señor Pedro Sánchez quiere nuestros apoyo, se dignará a solicitarlo", ha indicado este martes el diputado Ferran Bel.