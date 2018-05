Ante sus compañeros en el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo, convocados en sesión extraordinaria, Pedro Sánchez volvió a dirigirse a los 350 diputados que el lunes deben votar la moción de censura para pedirles que respondan“a una pregunta muy sencilla“: tras la sentencia de la Gürtel,“La respuesta tiene que ser sí o no”, advirtió, “no hay posiciones intermedias”.Y a “los que defiendan el no”, prosiguió en referencia velada a Ciudadanos, “lo que hay que preguntarles essi el próximo sábado Mariano Rajoy sigue siendo presidente”. “No hay ningún “cálculo político o electoral que justifique la permanencia de Rajoy en la Presidencia”, advirtió.La moción de censura, subrayo Sánchez, no la .“forzado el grupo socialista”. Esprovocada por la decisión de Rajoy y del PP de nos asumir responsabilidades políticas tras la sentencia de la Gürtel.El líder del PSOE recordó también que la moción tiene obligatoriamente que alumbrar un Gobierno “conmeridiana. No nos engañamos; sabemos cuál es la aritmética fragmentada del Congreso”, admitió. Por eso lo que propone, enumeró, además deesy normalización de la vida política”, y despuéspara que “lógicamente luego los españoles decidan con su voto qée rumbo debe tomar este país. Ese es el consenso que yo ofrezco a todos los diputados. En torno a la moción de censura, la estabilidad y la normalización de la vida política y las elecciones”. Primero la moción, precisó al final de su discurso. Y despuéssobre esa hoja de ruta.Sánchez apeló a la “oposición de Estado” que le llevó a negociar con el PP y apoyar una respuesta al desafío independentista en Cataluña, sin por ello dejar de hacer frente a la política social del Gobierno, para que se entienda la decisión de presentar la moción de censura. Es una “situación difícil”, señaló a sus compañeros en las Cortes, “que va a exigir lo mejor de nosotros mismos en las próximas horas paralo que provocó un salva de aplausos de los presentes.Apenas una horas después de obtener el aval del Comité Federal del PSOE a la presentación de la moción de censura, Sánchez se ha dirigido este martes a los miembros desobre cuya dirección recaerán los contactos con otros partidos de los que depende conseguir la mayoría absoluta necesaria paa echar a Mariano Rajoy de La Moncloa.Será precisamente este martes cuando la portavoz del grupo parlamentario, Margarita Robles, inicie unapara trasladar las intenciones de Sánchez: formar un Gobierno exclusivamente del PSOE, estabilizar la situación política, mantener la defensa del ordenamiento constitucional en Cataluña, adoptar medidas urgentes en materia social y, en un plazo no precisado, convocar elecciones anticipadas para que sean los ciudadanos los que decidan el futuro.La moción de censura tiene garantizados los votos de Unidos Podemos, Compromís y Nueva Canarias, lo que suma 156 escaños. Sánchezpor lo que —a falta de Ciudadanos, que ya ha anunciado su voto en contra— está obligado a convencer a PDeCAT (8 escaños), Esquerra (9) y PNV (5). Las tres informaciones aseguran estar a la espera de escuchar lo que Sánchez tenga que decir antes de tomar una decisión definitiva que, en todo caso, no puede demorare: la votación de la moción tendrá lugar el viernes.