El secretario general de Podemos,, anunció este martes que en el caso de que fracase la moción de censura del PSOE contra el presidente Mariano Rajoy, que van a apoyar,y "trabajar para que haya elecciones lo antes posible", informó Europa Press.Así lo aseguró en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, tras señalar que la opción de prestar diputados a Ciudadanos para que sean ellos los que registren una moción de censura encaminada a ese adelanto electoral no tiene sentido cuando"Nosotros. Ciudadanos no puede presentar una moción. Nosotros sí. Estaríamos dispuestos a dialogar con Ciudadanos y ya veríamos cuál es el resultado", aseguró el líder de Podemos. "Nos parece sensato en caso de que fracase la moción de Pedro Sánchez, que vamos a apoyar, intentar lograr que la palabra la tengan los ciudadanos", remarcó.El secretario general de Ciudadanos,ha afirmado este martes que su partido va a seguir insistiendo en que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, convoque elecciones generales anticipadas o, si se niega a ello, que se fuercen esos comicios a través de una moción de censura "". Aunque ha dicho que para esta segunda opción hablaría "preferentemente" con el PSOE, no ha revelado qué posición adoptaría Cs si la moción la impulsara Podemos."Nosotros vamos a seguir con lo que estamos diciendo desde hace días: primero, convencer, presionar y exigir a Mariano Rajoy que, y si no, hablaremos preferentemente con el PSOE", ha declarado Iglesias.En su opinión, aún podrían darse los dos escenarios. Rajoy "", y también "estamos a tiempo" de que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "se siente con nosotros y hablemos de cómo presentamos esa moción", ha explicado.