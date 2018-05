Bill Browder, enemigo de Putin, arrestado y puesto en libertad en Madrid

In the back of the Spanish police car going to the station on the Russian arrest warrant. They won’t tell me which station pic.twitter.com/Xwj27xC7Zd — Bill Browder (@Billbrowder) 30 de mayo de 2018

This is the arrest warrant pic.twitter.com/Cr1Sf4vS4a — Bill Browder (@Billbrowder) 30 de mayo de 2018

Good news. Spanish National Police just released me after Interpol General Secretary in Lyon advised them not to honor the new Russian Interpol Red Notice. This is the 6th time that Russia has abused Interpol in my case pic.twitter.com/ZonzXizvIJ — Bill Browder (@Billbrowder) 30 de mayo de 2018

, empresario considerado uno de los grandes enemigos de, ha sido arrestado este miércoles en Madrid por orden judicial rusa, según ha adelantado Financial Times . Horas después, ha sido puesto en libertad porque la orden de arresto ya no era válidaEl director ejecutivo de Hermitage Capital, de nacionalidad estadounidense y británica, es un destacado crítico del presidente ruso y fuede prisión.Browder hizo público su arresto a través de su cuenta de Twitter a las 9.30 horas, adjuntando una fotografía desde la parte trasera del coche policial en el que era conducido."En la parte trasera del coche de la policía española yendo a la comisaría con la orden de arresto rusa", señala el mensaje.En octubre de 2017, Interpolde detención rusa contra el empresario al entender que no se ajustaba a la legalidad.Tal y como ha narrado en su cuenta de Twitte el propio Browder: “Buenas noticias. La policía nacional me acaba de liberar después de que el Secretario General de la Interpol en Lyon les aconsejara no hacer caso al aviso de la Interpol. Esta es la sexta vez que Rusia ha abusado de la Interpol contra mí”.