Cs dice que si la sentencia de los ERE condenara al PSOE pediría la dimisión de Díaz y elecciones en Andalucía

Adelanto electoral en Andalucía

El portavoz y presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) Andalucía, Juan Marín, afirmó este miércoles "que no quepa duda de que si en Andalucía un tribunal condenara al PSOE por un caso de corrupción política, Cs, sino además lade Andalucía", Susana Díaz. "Sin temblarnos el pulso", apostilló, según informó Europa Press.En rueda de prensa, Marín añadió que, "si los ERE, o cualquier otro juicio, señala al PSOE o cualquier miembro del Gobierno en Andalucía, igual que se ha hecho a nivel nacional, Cs".No obstante, advirtió de que "de momento no hay ninguna sentencia y hay que esperar la decisión de los jueces".En este sentido, en relación a cómo está transcurriendo el juicio, con testigos apuntando a los expresidentes Chaves y Griñán, Marín señaló que "se está en un procedimiento judicial, el caso está en marcha y están pasando por los tribunales acusados y testigos". "De eso se trata, de que cuando alguien tenga algún tipo de responsabilidad política y que, sobre todo, presuntamente haya podido cometer algún tipo de corrupción política se siente ante un tribunal", señaló.en Andalucía y no hacemos lo que ha hecho el PP en Granada", dijo Marín, quien recordó que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, dijo que si se abría juicio oral, habría expulsiones del partido por el caso Serrallo "y se ha abierto juicio oral y ahora dicen que van a esperar a que haya una sentencia", afirmó el dirigente andaluz de Cs.En este sentido, afirmó que "de que ahora haya salido la sentencia de la Gürtel y que no sean ellos los culpables de la corrupción, porque la sentencia dice claramente que el PP ha hecho lo que ha hecho".. Lo está diciendo un juez, y pone en tela de juicio la credibilidad del propio presidente del Gobierno a la hora de manifestarse delante de una tribunal", incidió Marín, que preguntó que "ante eso, qué hacemos, pues plantear lo mismo que plantearíamos en Andalucía si hubiese una sentencia en ese orden".A pregunta de los periodistas sobre si la inestabilidad a nivel nacional pudiera trastocar a Andalucía en cuanto a la fecha de su cita electoral, Marín manifestó que "la, vía moción de censura o con otro planteamiento si esta no prospera, por supuesto que le va a afectar a Andalucía en términos económicos y de estabilidad, porque Andalucía no es ajena a los problemas de este país".No obstante, en cuanto a si eso supondría un adelanto electoral en Andalucía, Marín afirmó que supone que "no". "Con unos presupuestos de 2018 aprobados que se han empezado a ejecutar, con la instrucción dada ya de la presidenta de la Junta a la Consejería de Hacienda para ir elaborando el documento técnico de los presupuestos de 2019, donde se puede calcular aproximadamente un nivel de gasto en función del crecimiento del país, tiene que haber normalidad", señaló.