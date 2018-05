Directo | Ábalos será el encargado de presentar ante el Congreso la moción de censura de Pedro Sánchez

info Libre

12.39.

12.33.

12.32.

12.07.

12.01.

Sería de justicia poética que independentistas vascos y catalanes echemos a Rajoy y su gobierno @ArnaldoOtegi en @radioeuskadi pic.twitter.com/A73YExZrC7 — EH Bildu (@ehbildu) 30 de mayo de 2018

11.07.

11.06.

10.48.

10.36.

Soy totalmente ajeno a cualquier propuesta que utiliza mi nombre en un momento tan grave para ESPAÑA.

Lo que toca es votar la moción de @sanchezcastejon y dejar fuera las maniobras de distracción. — Ramón Jáuregui (@RJaureguiA) 30 de mayo de 2018

10.22.

09.59.

☕ @InesArrimadas "Lo que más estabilidad podría dar a España es un nuevo Gobierno salido de las urnas que haya sido una respuesta contundente contra la corrupción" #CaféArrimadas pic.twitter.com/TZ6O7ek149 — Ciutadans (@CiutadansCs) 30 de mayo de 2018

09.55.

09.49.

09.47.

09.43.

09.42.

09.27.

09.16.

09.14.

A menos de 24 horas para que comience a debatirse en el Congreso la moción de censura que presentó el PSOE contra el Mariano Rajoy, los contactos entre los distintos grupos políticos continúan sucediéndose. Ell líder socialista, Pedro Sánchez, ya tiene el apoyo asegurado de los diputados de Unidos Podemos, tal y como le confirmó el secretario general del partido morado, Pablo Iglesias . Pero—Esquerra y PDeCAT——PNV—nada lo suficientemente convincente como para comprometer su voto a favor. Y sin él, el fracaso de la moción está asegurado.Sigue en, minuto a minuto, la actualidad de la víspera del debate de la moción de censura:El exministro socialistaha reaccionado este miércoles a la propuesta de Ciudadanos de una moción de censura con un candidato instrumental afirmando que lo queEl portavoz delen el Parlamento Vasco, Jose Antonio Pastor,en materia de política territorial para decidir si apoya o no su moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando los jeltzales no plantearon estas condiciones al PP a la hora de apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).Elha trasladado al Gobierno y al PP que no tiene decidido su voto ante la moción de censura que ha presentado el PSOE para echar a Mariano Rajoy del Palacio de la Moncloa y que aún se estáen la votación del próximo viernes, según han informado fuentes conservadoras.El ex secretario general del PSOE y comisario europeoes partidario de que la moción de censura que se debatirá este jueves en el Congreso sirva para. "Si la moción de censura vale para abrir una puerta al futuro dando la voz en un plazo lo más corto posible a los ciudadanos, mejor", ha dicho en declaraciones a Europa Press.El coordinador general de EH Bildu,, ha afirmado quedel Gobierno", y ha asegurado que desearía que entre ellos hubiera una respuesta "sincronizada" ante la moción de censura presentada por el PSOE contra el presidente del Ejecutivo del PP.El secretario de Organización del PSOE,, será elcontra Mariano Rajoy que su partido promueve y que se debatirá estos próximos jueves y viernes, ha anunciado este martes la dirección del partido.El socialista vasco e histórico dirigente de la UGT,, al que Ciudadanos ve como uny una persona "independiente" que podría encabezar una moción de censura ' instrumental' contra el Gobierno, ha declinado este miércoles la oferta: "No soy un hombre de consenso".El portavoz del Grupo Popular en el Congreso,, ha asegurado este miércoles que, en el caso de que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ganase la moción de censura que ha presentado contra Mariano Rajoy,Generales del Estado para 2018 que ha rechazado con sus votos.El eurodiputado del PSOEde Ciudadanos de proponerle como candidato alternativo en una eventual moción de censura que se presente si fracasa la que está planteada en la actualidad y promueve el líder del PSOE, Pedro Sánchez.El ministro de Justicia,, ha calificado este miércoles la moción de censura presentada contra el presidente Mariano Rajoy de "" por unir al PSOE de los ERE, al PDeCAT de la trama del 3% y a la financiación "supuestamente de Venezuela o Irán" en el caso de Podemos, ha criticado.La portavoz del Comité Ejecutivo de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña,, considera que el "mejor escenario" después de la sentencia "sin precedentes" de la trama Gürtel, es que el presidente del Gobierno, Marianoy de esta manera el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, retire la moción de censura que registró contra el Ejecutivo central.El portavoz del PDeCAT en el Congreso,, ha desvinculado el levantamiento de la aplicación del artículo 155 en Cataluña de la moción de censura de Pedro Sánchez, ha confirmado que la dirección dey ha garantizado que coincidirá con el de ERC, que se debate entre el sí y la abstenciónLa vicepresidenta del Gobierno,, ha acusado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, de utilizar la moción de censura contra Mariano Rajoy para, recalcando que responde más a su "ambición" que a la lucha contra la corrupción, y que está costando 36.000 millones de euros a la economía española.El presidente de la Junta de Extremadura y secretario general del PSOE regional,, ha considerado que "está claro" que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, va a acudir este jueves al debate de la moción de censura "con un", aunque desconoce si marcará una fecha para estos comicios.El ministro de Fomento,, ha defendido este miércoles que el presidente del Gobierno, Marianodel Congreso de los Diputados cuando logró aprobar los Presupuestos Generales del Estado con el apoyo de Ciudadanos y PNV.El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en la Comunidad Autónoma,, ha considerado que independientemente del resultado de la moción de censura presentada por su partido contra el Gobierno de Mariano Rajoy y de si Pedro Sánchez consigue los apoyos necesarios para desbancar al PP del Gobierno,El presidente del Gobierno,, se ha escudado este miércoles en la confianza que los españoles le han otorgado en las últimas citas electorales para no dimitir, frente a losque, a su entender, busca el líder del PSOE, Pedro Sánchez, para llegar a La Moncloa. [Ampliación] El coordinador general del PP,, ha rechazado este miércoles que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se plantee presentar su dimisión ante la posibilidad de que prospere la moción de censura del PSOE y ha preguntado al líder socialista, Pedro Sánchez, qué está "pactando y acordando" con los independentistas "para constituir ese supuesto".El presidente de Ciudadanos,, ha afirmado este miércoles que la formación le ha ofrecido al PSOE que una persona afín a su partido encabece como candidato "independiente" la moción "instrumental" que vienen defendiendo para convocar elecciones y le ha dado varias alternativas:. En una entrevista en COPE recogida por Europa Press, Rivera ha explicado que el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, conversó este martes con el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos; y elevó esta oferta, que fueinsisten en que "sólo puede ser Pedro Sánchez" quien se presente como candidato en la moción de censura. [Ampliación]