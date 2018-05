El gasto en Defensa sigue creciendo y ya consume 54,6 millones de euros diarios

El presupuesto de 2018 destinado a Defensa, lo que supone un 4,42% del mismo y un 1,67% del PIB. Este incremento responde a la intención de alcanzar el 2% del PIB en gasto militar para el año 2024.Así lo afirma un informe publicado por el Centro de Estudios por la Paz J.M Delàs , en el que señalan que este presupuesto sigue creciendo situándose en la actualidad en unos. Ese 10,5% más se destinará, en su mayor parte, a “dotar de más crédito a las partidas de adquisición de nuevos armamentos, para hacer frente a los pagos ya comprometidos de los Programas Especiales de Armamentos (PEA) y destinar más recursos a la I+D para diseñar y producir nuevos PEA”, explica el análisis.Los investigadores critican lay denuncian que Hacienda permite que en este presupuesto no se refleje el coste real de las intervenciones militares en el exterior. El crédito registrado para esta partida ha llegado a ser de sólo 14,36 millones, cuando los costes son mucho mayores. De hecho, los datos de 2017 –aún provisionales– se sitúan en los 1.080 millones de euros. Este año, “para que el fraude no sea tan espectacular”, se han destinado 314,36 millones, pero teniendo en cuenta los compromisos adquiridos por las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior, el gasto, afirman.El presupuesto de Defensa para este año ess, pero a esa cifra hay que añadirle la desviación del gasto en misiones en el exterior, los ingresos devenidos de que el Ministerio sea usufructuario de muchos bienes públicos y otras partidas, como nuevas transferencias de crédito y algunos sobrantes del año anterior. El informe también suma el gasto del CNI y la parte proporcional de los intereses de la deuda, de forma que el resultado final del gasto militar en España es deo, lo que es lo mismo,, suponiendo para cada ciudadano 428 euros anuales.“La presión para aumentar el gasto militar europeo no responde a ninguna necesidad empírica, sino al interés de EEUU en favorecer su propia industria de defensa”, asegura el análisis. Aspirar a cumplir con la inversión del 2% del PIB, sin contar con el potencial crecimiento, supondría paradel gasto público a Defensa. Si también se tiene en cuenta el resto de presupuestos repartidos por otros ministerios, la cifra superaría los 35.000 millones,Los investigadores defienden que se trata de unporque España no tiene que afrontar amenazas militares en su interior, ya que “el máximo peligro proviene del terrorismo, y no parece que los ejércitos, como ya se ha demostrado,”.