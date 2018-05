Iglesias pide a Sánchez un pacto entre PSOE y Podemos para evitar un Gobierno "débil"

Un discurso "más propio de un fascista"

"Para nosotros hoy es un día muy importante, porque vamos a lograr uno de nuestros principales objetivos políticos:". Con esas palabras ratificó el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el voto favorable de Unidos Podemos a la moción de censura presentada por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que salvo sorpresa se convertirá este viernes en presidente del Gobierno sustituyendo a Mariano Rajoy. Iglesias, no obstante, quiso marcar perfil propio ante los socialistas y pidió a Sánchez que vaya más allá y "construya una mayoría parlamentaria de 156 diputados" mediante un acuerdo entre PSOE y Unidos Podemos.El apoyo de la coalición morada a la moción se conocía desde hace días, ya que Iglesias se encargó de anunciarlo nada más Sánchez la presentó. De hecho, según se encargó de recordar, el líder de Podemos llevaba "un año" pidiendo al PSOE que diera el paso. ", señor Sánchez", se felicitó Iglesias, que mantuvo una actitud solemne y seria durante todo su discurso y tachó de "inaceptable" el hecho de que "el escaño del presidente del Gobierno esté ocupado por un bolso", dado que Rajoy evitó asistir a la sesión vespertina del debate de moción de censura. "Ojalá esto no vuelva a ocurrir nunca más, y todos los presidentes a los que se haga una moción de censura no se retiren nunca más con sus amigos a un restaurante", deseó Iglesias.El líder de Podemos tuvo durante su discurso duras palabras para Rajoy y especialmente para el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a quien acusó de haber hilvanado un discurso "joseantoniano" y "más propio de un fascista que de un demócrata". Pero la mayor parte de su intervención la dedicó a dirigirse a Sánchez, a quien reprochó que no hubiera presentado "un programa de Gobierno" durante el pleno de la moción. "", lamentó Iglesias, que admitió que era "difícil" para Sánchez desmarcarse en ese asunto para no contrariar al PNV, pero aseguró que "una cosa es eso y otra no ofrecer" un proyecto alternativo."Tiene que tener más dignidad, tiene que presentar un programa de gobierno y un horizonte de progreso, y", remarcó el secretario general de Podemos, que reclamó igualmente a Sánchez que retome "el diálogo en la cuestión territorial". "Hace falta que reconozca lo que ya reconoció en las primarias del PSOE", es decir, la plurinacionalidad del Estado, pidió Iglesias, que insistió a Sánchez en que "no se puede conformar con ser el mal menor". "Cualquier estadista tiene que comprender la cuestión territorial, y aquí hay alguien no la entiende, el señor Rivera, pero todavía le queda mucho para ser estadista", lanzó el dirigente, que retó a Sánchez a ser "el primer presidente del siglo XXI que comprende los cambios políticos que se han producido en España".Iglesias, además, quiso responder a la intervención de Rajoy, que en la mañana del jueves afirmó que el probable nuevo Gobierno tendrá que "comerse con patatas" los Presupuestos Generales del Estado negociados por PP, Ciudadanos y PNV. "Es verdad, durante unos meses va a ser así", admitió Iglesias,. "Hoy se constata aquí su fracaso político para afrontar los tres grandes problemas de España", criticó igualmente el líder de Podemos ante la bancada del PP. Y es que, a su juicio, los conservadores han sido "incapaces" de afrontar la "crisis institucional" de un Estado "poblado de corruptos", la "liquidación del Estado del bienestar" y el "estado de excepción autonómico" precisamente por ser, señaló Iglesias, los máximos responsables de esos problemas.Aunque para ello han contado –denunció el líder de Podemos– con sus "cooperadores necesarios": Ciudadanos. "Ustedes están convencidos de ser la formación llamada a heredar demoscópicamente el espacio del PP, de ser la nueva formación política de las oligarquías, pero frente a su proyecto de sálvese quien pueda estaremos defendiendo un proyecto de país para la gente", aseveró Iglesias, que denunció el tono "joseantoniano" de la intervención de Rivera este jueves. "El discurso que ha hecho usted aquí", llegó a decir.