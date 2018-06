El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez provocará el cese inminente de casi 440 altos cargos del Estado

Asesores y funcionarios de libre designación

Los 10 puestos públicos mejor remunerados

La llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa tras la aprobación de su moción de censura impulsada por los socialistas contra Mariano Rajoy provocará previsiblementeen las próximas semanas, según cálculos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda ( Gestha ), informa Europa Press.A estos 437 ceses de altos cargos se sumarían un número indeterminado de los cerca deque ocupan puestos de confianza, que podrían cesar también más adelante, estima Gestha, que recuerda que no solo cesarán los ministros, sino también secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales, quienes tendrán que abandonar sus puestos a lo largo de este mes.Asimismo, también habrá movimientos entre losy entre loscon la llegada del nuevo Gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez.Los técnicos de Hacienda calculan también que un mínimo deen sueldos de altos cargos cambiará de manos, con unas retribuciones medias anuales de 81.125 euros.A esto se podrían añadir también algunos, aunque probablemente serán limitados al descartarse en principio el cese de los que accedieron a sus puestos por carrera diplomática.Simultáneamente, cesaránque no son funcionarios por oposición, que desempeñan funciones de confianza o asesoramiento especial, y también podrán cesar asesores que son funcionarios de carrera, que pasarían a ocupar otros puestos no calificados de confianza.Por otra parte, Gestha sostiene que, en una tercera fase, hastapodrían llegar a ser revocados de la dirección de la Administración del Estado y de sus organismos públicos.Los técnicos vaticinan que los cargos mejor remunerados por sus altas retribuciones, salvo aquellos que fueron nombrados por consenso u ocupan puestos en órganos reguladores o supervisores.El puesto mejor remunerado de las administraciones públicas es el de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales,, que percibe 219.641 euros anuales, seguida del director general de Enaire,(177.145 euros); el presidente de Adif,(167.128 euros); el presidente de Renfe-Operadora,(161.998 euros) y el delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona,(156.550 euros), según datos extraídos del Portal de Transparencia Completan el top 10 de los cargos públicos mejor remunerados el que ocupa la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV),(155.206 euros); el presidenta de la CNMV,(153.480 euros); el director de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda,(144.380 euros); el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF),(137.713 euros) y una consejera de la CNMV (136.818 euros).