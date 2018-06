Feijóo pide "escuchar" a Rajoy y proclama: "Estoy a disposición de Galicia y del partido, pero de Galicia"

"Más cómodo tener un líder como Rajoy que como Sánchez"

. Así lo proclamó este viernes el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo , antes de recordar que le quedan "dos años de mandato", hasta 2020, como jefe del Ejecutivo autonómico y que su compromiso es "cumplir" con sus obligaciones "como presidente de la Xunta", informa Europa Press."Todo el mundo sabe que soy el presidente de la Xunta, que me quedan dos años de mandato y quecomo presidente de la Xunta, que es ser representante del Estado en Galicia. Espero y deseo cumplir mi mandato y mi compromiso", ha sentenciado Feijóo, antes de participar en Santiago en un acto organizado por la Asociación Galega de la Empresa Familiar.En medio de una fuerte expectación mediática, tras prosperar la moción de censura del PSOE que desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa , Feijóo, quien figuradentro de las quinielas para una eventual sucesión en el PP , fue preguntado por su futuro político y un periodista apuntó que todas las miradas están puestas en él."La suya y la de sus compañeros", respondió Feijóo, quien, acerca de si Rajoy debe seguir liderando el PP en la oposición o considera que, remitió al Comité Ejecutivo del próximo martes, donde Rajoy "hablará" a los conservadores sobre "cuál es su situación y su punto de vista".El líder del PPdeG auguró que Rajoy expondrá "qué es lo que considera mejor para reconstruir una oposición real y efectiva" que pueda "ganar las próximas elecciones". "Vamos a escucharlo y vamos a saber cuál es su opinión", apeló, antes de incidir en que a él le parece "determinante" la percepción que pueda tener su jefe de filas."Para mí es mucho más cómodo tener un líder como Rajoy que tener un líder como Sánchez", aseveró, antes de volver a manifestar su convicción de que hay queel próximo martes, cuando trasladará "al conjunto del partido" cómo está la situación.Feijóo también quiere saber cuál es la percepción de Rajoy acerca de "qué es lo mejor" que pueden hacer los conservadores para España y para–el de Pedro Sánchez– que tildó de "inviable".Y es que, sobre el Gobierno de Pedro Sánchez , el presidente gallego dio por hecho que lo único que suscita es "preocupación". "Creo que todos los españoles y en consecuencia los gallegos,", remarcó, antes de dar por hecho que lo "están" también quienes "celebran" la victoria de la moción, los que "no están de acuerdo" con Rajoy y quienes "nunca" han votado al PP."E íntimamente estoy convencido de queporque sabe que así no se puede llegar, que así no vale y que así es muy difícil que pueda cumplir de una forma mínimamentesus obligaciones como presidente del Gobierno", advirtió.No en vano, se mostró convencido de que el hecho de que un dirigente llegue "de esta forma" a presidir España, "pagando el peaje de ERC y los políticos de Puigdemont", y ofreciendo al país "un gobierno marcado por la inestabilidad desde el primer momento", preocupa a "muchos españoles", entre ellos a "muchos" votantes del PSOE."No creo, honradamente, que Pedro Sánchez haya empezado bien. En mi opinión, no se podía empezar peor", aseveró, antes de incidir en que, en todo caso, "ya" se sabe la vía elegida por el dirigente socialista para presidir el Gobierno. "Quiere llegar a cualquier precio, ocurra lo que ocurra, y deje en el camino lo que deje", apostilló.Ahora, a su juicio, faltan por responder preguntas como el "cómo", "con quién" y "para qué". "Eso lo vamos a saber en las próximas semanas y en los próximos meses", remarcó.Finalmente, preguntado acerca de si considera que el PP podría, respondió que "el presente acaba de empezar esta mañana". "Es un presente de inestabilidad, que tiene preocupados a militantes del PSOE y a la mayoría de los ciudadanos, incluido a Sánchez", lamentó.Pero añadió que "lo importante de hoy es que hoy también empieza el futuro". "Y el futuro lo vamos a decidir todos los españoles, que toda la gente sepa que tenemos el futuro en nuestras manos, que dentro de un año vamos a votar algo muy importante, todos los ayuntamientos, la mayor parte de comunidades y nuestros eurodiputados, como mínimo", subrayó.Ahí, continuó, estará "el primer termómetro" de lo que tildó deFinalmente, preguntado acerca de si está a disposición del PP, se declaró. Ya mientras abandonaba la sala donde atendió a los medios de comunicación, se le preguntó acerca de si es el futuro del PP, a lo que no contestó.