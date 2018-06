Pedro Sánchez ya tiene sobre la mesa sus primeros deberes: igualdad, medio ambiente, refugiados y cultura

info Libre

01. Mujeres: por un Gobierno paritario y un Ministerio de Igualdad

02. Entidades y ONG de ayuda a refugiados: por un Pacto por el derecho de asilo

03. Ecologistas: por la justicia social y mediambiental

04. ONG de protección de la infancia: por un Pacto de Estado

05. Asociaciones de periodistas: por la libertad de expresión

06. El mundo de la cultura: contra la piratería y por los derechos de autor

07. Policías y guardias civiles: por la equiparación salarial

08. Científicos: por un Ministerio de Ciencia

09. El Tercer Sector: por una mejora de la justicia social

10. Secretariado gitano: por políticas contra la discriminación

11. Empresas tecnológicas: por una Vicepresidencia de innovación, digitalización y reindustrialización

Pocas horas después de que el Congreso de los Diputados aprobara la moción de censura presentada por el PSOE, el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya tiene sobre la mesa. Varias entidades de la sociedad civil exigieron al nuevo jefe del Ejecutivo –que todavía no se ha formado– que, aquellas que se vieron desatendidas durante los seis años y medio de Gobierno del PP con Mariano Rajoy al frente.Asociaciones de mujeres, ecologistas, ONG, el mundo de la cultura, etc. Todos ellos, después de producirse la investidura del líder socialista, comenzaron a enviar sus peticiones. Esperan, ahora sí, que Sánchez les escuche.repasa cuáles son esos colectivos y cuáles son esas reclamaciones:Varias asociaciones de mujeres calificaron este viernes de "positivo" que el PSOE esté al frente del Gobierno, aunque le exigieron un Ejecutivo paritario y un Ministerio de Igualdad –como el que desapareció en el año 2010 , un año antes de que entrara el PP en La Moncloa– que permita "recuperar la agenda" en esta materia. "La recuperación del Ministerio de Igualdad sería un mensaje claro e inequívoco de retomar la agenda por la Igualdad", señaló en declaraciones a Europa Press la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas,, que recordó que este gesto por parte de Sánchez. En esta misma línea se manifestó la directora de la Fundación Mujeres,, que recordó al líder socialista y nuevo líder del Ejecutivo que, desde la aprobación de la Ley de Igualdad,, a pesar de que puede ser desatendida y carece de sanción.Diversas Entidades y ONG de ayuda a inmigrantes y refugiados reclamaron al nuevo presidente del Gobierno que aumente su compromiso con estas personas e impulse en la agenda política. Concretamente, pidieron al líder socialista que "saque adelante" un. "Entendemos que hay cosas muy importantes en la agenda, pero el drama humano que se está viviendo actualmente con este fenómeno requiere de toda la dedicación de un Gobierno como el de España", señaló a Europa Press la secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR),, quien tambiéndefendió la necesidad de poner en marcha de forma "inmediata" un protocolo de actuación ante las llegadas a las costas españolas y que en él "se garantice el acceso al derecho de asilo a todas las personas que necesitan protección".Las organizaciones ambientales WWF, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra valoraron positivamente, al igual que los demás colectivos, el cambio de Gobierno y volvieron a reclamar en un comunicado conjunto al nuevo Ejecutivo, que presidirá Pedro Sánchez, la. Según los ecologistas, de este modo, el nuevo Ejecutivo situará a la justicia social y ambiental en el centro de su acción política para los próximos meses. Las entidades ecologistas recordaron que, durante el debate de moción de censura, el nuevo jefe de Ejecutivo señaló al medio ambiente como una de sus prioridades. Sin embargo, a su juicio, para que esta intención se convierta en una realidad "es preciso articular una estructura adecuada".La Plataforma de Infancia y Unicef reclamaron a Pedro Sánchez un Pacto Estado por la infancia con el objetivo de, tal y como prometieron "cuando estaban en la oposición". En este sentido, el presidente de la Plataforma del Infancia, Adolfo Lacuesta, señaló en declaraciones a Europa Press que desde la plataforma reclaman unos "presupuestos públicos de la infancia" con el objetivo de "saber cuanto se dedica exactamente a los temas de infancia", y, a partir de ahí, "poder pedir un aumento".La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) pidieron a Pedro Sánchez que proceda a. En concreto, el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE),, solicitó a Sánchez "la derogación de todos los límites a la libertad de expresión" que hay en la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como Ley Mordaza. Por su parte, el presidente de la FAPE pidió acelerar la reforma de la Ley de RTVE.El mundo de la cultura también expresó este mismo viernes sus propias demandas. Por un lado, lainstó a Sánchez a mostrar "sensibilidad" futura con la piratería, ya que se trata de un asunto que "perjudica a todos". "Esperamos eldel presidente Sánchez y el Gobierno en un tema tan estratégico y prioritario", afirmó la directora general de la organización,Por su parte, larecordó al nuevo líder del Ejecutivo que el sector cultural tiene "la necesidad" de unay reforzar la protección de los derechos de autor. "Los retos siguen siendo para este nuevo Gobierno los mismos que para los anteriores", explicó su presidente,Además, el presidente en funciones de la, incidió en que el expresidente, Mariano Rajoy, ha "perdido la oportunidad de reconducir el", una petición largamente reclamada por un sector que necesita que el cine "no vuelva a ser utilizado nunca como arma arrojadiza en la política". "Esperamos la consideración de todas las actividades culturales como un bien de la sociedad y que se nos reconozca como industria y como colectivo que genera riqueza no sólo económica, sino también a nivel cultural y educativo", dijo.Los sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil aseguraron que mantendrán una relación con el nuevo Gobierno del socialista Pedro Sánchez basada en la responsabilidad y actuando con, teniendo como uno de sus principales objetivos que se respete laen el Ministerio del Interior. La equiparación salarial contemplaba partidas para presupuestarias durante tres años. Según los cálculos de Interior y de sindicatos, la equiparación con los Mossos d'Esquadra será una realidad en 2020, cuando un policía ganará 561 euros brutos más de promedio y un guardia civil, 720 euros.Diferentes organizaciones y asociaciones científicas se mostraron esperanzados por los cambios producidos al frente del Gobierno, al queque se traduzca en la creación de un Ministerio específico, entre otras peticiones, aunquedado el poco tiempo previsto de legislatura, pendiente de la convocatoria de elecciones en una fecha aún por determinar. Así, el presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE),, recordó que a principios de año las organizaciones del sector se reunieron con Pedro Sánchez al que le trasladaron sus demandas, que recoge el Manifiesto por la Ciencia.El presidente de la, reclamó al nuevo Gobiernopara mejorar la justicia social en España, así como "fortalecer el tercer sector", según informó en un comunicado. "El nuevo Gobierno debe impulsar medidas económicas y fiscales que mejoren la justicia social de España y favorezca el desarrollo del país. Además, debería reconocer al Tercer Sector como interlocutor relevante de la sociedad civil para aplicar medidas que desarrollen una sociedad más cohesionada, inclusiva e igualitaria y para mejorar la sostenibilidad del sector", señaló.Lareclamó al líder socialista Pedro Sánchez, quesocial de aquellas personas y colectivos vulnerables que sufren desigualdad social, como es el caso de los 750.000 gitanos que viven en España. En declaraciones a Europa Press, el director general de la Fundación Secretariado Gitano,, destacó la necesidad de que se apruebe una. "Confiamos en el compromiso del PSOE para impulsar la igualdad de trato y la lucha contra la discriminación", manifestó.La patronal de empresas tecnológicas y digitalerssolicitó al nuevo presidente del Gobierno la creación de una Vicepresidencia de innovación, digitalización y reindustrialización dentro su nuevo Ejecutivo. En un comunicado, la asociación subraya que es "muy bueno" que Pedro Sánchez haya hecho referencia en su discurso a la importancia de la innovación y la digitalización. "Desde Ametic hemos propuesto y aprovechamos la ocasión para seguir proponiendo al nuevo presidente del Gobierno la creación de una Vicepresidencia de innovación, digitalización y reindustrialización,", agrega.