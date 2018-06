Los consellers toman posesión y prometen "lealtad" a Quim Torra

Los exconsellers renuncian simbólicamente

Fin a la intervención del 155

Aprobación de Puigdemont

Lostomaron posesión este sábado en un acto solemne en el Saló Sant Jordi en el que prometieron "lealtad" al president Quim Torra , según ha informado Europa Press.Ante la pregunta de si prometían "cumplir fielmente, de acuerdo con la ley, las obligaciones del cargo que asume al servicio de Cataluña y con lealtad al president de la Generalitat", todos ellos usaron la misma fórmula para asumir el cargo, respondiendo con un ''. Al igual que Carles Puigdemont y Artur Mas, Torra ha utilizado una fórmula concreta para referirse a sus consellers: sin alusiones al Estatut, la Constitución ni el rey.Así, los nuevos consellers son(Vicepresidencia y Economía);(Presidencia y portavoz);(Empresa y Conocimiento);(Acción Exterior);(Interior);(Enseñanza) y(Salud). La lista la completan(Territorio y Sostenibilidad);(Cultura);(Justicia);(Trabajo, Asuntos Sociales y Familias);(Políticas Digitales y Administración Pública) y(Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación).Maragall, Vergès, Buch, Calvet, Chacón, Borràs, Artadi y El Homrani asumieron el cargo e inmediatamente después han abrazado a los familiares de los exconsellers presos o en el extranjero, que les han antecedido en el cargo. Capella también ha abrazado a su antecesor,, presente en el acto junto a la también exconsellera, a quien ha ido a abrazar Puigneró.Familiares de los exconsellershan participado este sábado en el acto de toma de posesión de los consellers del nuevo Govern, leyendo cartas en las que expresaban su "renuncia" –simbólica, ya que fueron cesados por el 155– a ser restituidos en el cargo.Desde el Saló Sant Jordi del Palau de la, los cuatro han expresado su renuncia a volver a ser consellers , por ahora, "ante la situación de", según ha leído Meritxell Lluís, esposa de Rull, quien agradeció la confianza depositado en ellos por el president Quim Torra.La hija del exconseller Puig, Alba Puig, leyó una carta de su padre desde Bélgica en la que celebra que, pese a al veto del Estado a los cuatro nombramientos, "" de los consellers cesados por el artículo 155 ha triunfado. Por su parte, la hermana de Comín, Betona Comín, lamentó que el Estado no haya sido "capaz de asumir que el derecho de autodeterminación es un derecho de todos los pueblos", destacando las soluciones dialogadas que se pactaron en, respectivamente.La esposa de Turull, Blanca Bragulat, expresó el pesar de su marido ante la posición "" del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que mantienen desde hace meses a varios líderes soberanistas en prisión preventiva Comín, Turull, Rull y Puig son los cuatros únicos exconsellers cesados con el 155 que pidieron seren el cargo: Torra lo aceptó y los nombró en primera instancia, pero unos días más tarde rectificó porque el Gobierno central vetó estos nombramientos.Asimismo, la intervención de los familiares ha sido una sorpresa, ya que no había sido anunciada en la convocatoria del acto de iban a, en la que solo figuraba el discurso de Torra y que prometerían el cargo los 13 nuevos consellers del Govern.La toma de posesión de los consellers del Govern de Quim Torra este sábado supuso elde la Constitución y la recuperación del autogobierno por parte de la GeneralitatEl Gobierno activó el 155 eltras la proclamación de independencia en el Parlament, especificando en su acuerdo que la operación estaría vigente "hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat".Los más de 7 meses transcurridos desde entonces se vivieron de manerasentre los grupos parlamentarios: los independentistas los califican como los másde la historia de la democracia, mientras que el Gobierno de Mariano Rajoy reivindicó que sirvieron paraEn lo que sí coinciden el Gobierno de Rajoy y el soberanismo es en que el levantamiento del 155 se debería haber producido hace muchos meses y, más concretamente, tras las elecciones del 21 de diciembre. En este sentido, el objetivo del Ejecutivo central era que tras los comicios se invistiera rápidamente a un president y un Govern "", un objetivo que no concordaba con las reivindicaciones independentistas a favor de lay su Ejecutivo.JxCat y ERC han intentado hasta cuatro investiduras antes de llegar a la de Quim Torra : Carles Puigdemont, Jordi Turull y Jordi Sànchez en dos ocasiones, todas ellas truncadas por los tribunales.El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, celebró este sábado la toma de posesión del nuevo Govern y el fin de la aplicación del artículo 155: ". Un Govern de mujeres y hombres comprometidos con la libertad", aprobó.Así lo señaló Puigdemont en un apunte en Twitter, donde aseguró que el nuevo Ejecutivo se caracteriza por el, y también por ser "fiel al mandato popular, base de la democracia".Finalmente, pese a que era deseo expreso de Puigdemont, el nuevo Governque él presidió y que fue cesado por el 155, un artículo que se aplicó después de que el Parlament declarara la República el 27 de octubre de 2017.