Margarita Robles insiste en que Sánchez gobernará en solitario ante las ofertas de Podemos

Echenique insiste

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles , ha confirmado que, y no incluirá a miembros de Podemos."No, no, no. Creo que ha quedado clara la posición del señor Sánchez.", ha dicho en una entrevista en la Cadena Cope , recogida por Europa Press, preguntada sobre si habría algún ministro de Podemos en el nuevo Ejecutivo.La diputada socialista, y ha garantizado que en estos momentos "difíciles" para el país no es "lo importante".En cuanto al voto favorable de los partidos independentistas en la moción de censura contra el expresidente Mariano Rajoy,, sino "un no claro" a las políticas del anterior Gobierno.El secretario de Organización de Unidos Podemos, Pablo Echenique, ha insistido en que el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tiene una oportunidad histórica" para "transitar hacia una nueva forma de hacer política" conpara "afrontar los retos que quedan por delante hasta 2020"."Un Gobierno de 84 diputados monocolor del PSOEpara afrontar los retos que quedan por delante", ha afirmado Echenique en una rueda de prensa en la sede de Podemos, antes de reunirse con los responsables autonómicos de la formación morada.Este dirigente ha indicado que esta fórmula defendida por el secretario general de su partido, Pablo Iglesias,No obstante, ha subrayado que una alianza electoral con los socialistas de cara a las próximas elecciones generales no sería posible porque ambas formaciones tienen "proyectos políticos diferentes"."Lo mejor para España es que se pueda llegar a 2020 con un Gobierno progresista estable que revierta todos los recortes ya la mayoría de la población de este país", ha afirmado.Echenique ha subrayado que el apoyo de Unidos Podemos en la moción de censura de Mariano Rajoy se realizó "sin poner condiciones" al PSOE, sino porque Unidos Podemos consideraba que era una "oportunidad" para "mejorar la vida de la gente".También ha dicho que, si finalmente Pedro Sánchez no cuenta con ningún miembro de la formación morada para el nuevo Ejecutivo,, que "han sido vetadas por el bloque reaccionario de PP y Ciudadanos.