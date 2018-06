PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos critican la sentencia de Alsasua y consideran las penas "desproporcionadas"

Representantes de PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos han criticado este sábado la sentencia de Alsasua cuyas penasPor su parte, desde el PSE se ha advertido de que no se trató únicamente de "una pelea de bar", mientras que el PP vasco ha valorado que, con el fallo, se acredita que los hechos fueron motivados por una "animadversión a la Guardia Civil".En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, los parlamentarios vascos se han referido a la decisión de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que este viernes consideró que la agresión a dos guardias civiles y sus parejas ocurrida en la localidad navarra de Alsasua la madrugada del 15 de octubre de 2016y condenó a los ocho acusados a penas de entre los dos y los 13 años de prisión.A este respecto, el portavoz del PNV y presidente del GBB, Joseba Egibar, ha afirmado que el fallo esA su juicio, "todo el mundo era consciente, y quienes desde la fiscalía y demás resortes de Estado querían calificar los hechos como delito de terrorismo también sabían que esto no sería así, pero"."Ha desaparecido el tipo delictivo de terrorismo, pero aplican las penas máximas porque ya no queda más.que haga que los chavales puedan recobrar la libertad", ha afirmado.Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha considerado que se está ante la "culminación de una operación de castigo y venganza auspiciada por la Guardia Civil en connivencia con un tribunal político".Según ha advertido, la sentencia, pero, mientras eso sucede, la pena de cárcel se aplica y "cuando llegue una posible absolución no podrá reparar los años en cárcel que se están cumpliendo"."En el Estado español no existe una justicia independiente. Hay una justicia al servicio de los poderes políticos.", ha asegurado, para añadir que se trata de penas que "superan en cuantía" a casos de asesinato o al conocido caso de La Manada Desde Elkarrekin Podemos, el parlamentario Joserra Becerra ha considerado también que. Asimismo, ha incidido que, cuando un fallo genera "indignación en la calle y no se entiende por la ciudadanía, solo cabe calificarla de injusta"."Esperemos que se pueda resolver en ámbitos judiciales superiores y que mientras eso no se produce, una vez que se ha considerado que no es terrorismo,", ha señalado.Por su parte, la parlamentaria del PSE Alexia Castelo ha manifestado que ella no consideraba que se estuviera ante un caso de terrorismo. No obstante, y tras reconocer que las penas impuestas "parecen severas", ha advertido de que"."No creo que se trate de una simple pelea de bar. El hecho de que fueran guardias civiles no fue un hecho causal. Parece que", ha expresado.Por último, la parlamentaria del PP vasco Laura Garrido ha defendido que la sentencia "acredita que los hechos no fueron un simple altercado, unos incidentes, una pelea sin más, sino que"."Los hechos estuvieron motivados por el odio, el menosprecio y animadversión hacia la Guardia Civil. Los agravantes que se han tenido en cuenta son el odio y la venganza", ha indicado, para añadir que el objetivo final era".