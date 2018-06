Miembros del PP quieren que Rajoy "tutele" su propia sucesión y que el partido lidere la oposición en el Congreso frente a Cs

Reorganizar el grupo parlamentario

¿Seguirá Rajoy de diputado?

Miembros del PP aseguraron este domingo que quieren que Mariano Rajoy "tutele" su propia sucesión dentro del partido para evitar una "" a menos de un año de las elecciones municipales y autonómicas . No obstante, admiten que el partido deberá empezara buscar su hueco en el Congreso para que Ciudadanos no le arrebate el liderazgo de la oposición y dilucidar quién será su cara visible en la Cámara Baja, según informaciones de Europa Press.Rajoy, quien ha convocado el martes una reunión delpretenderá fijar la hoja de ruta del futuro más inmediato del partido tras perder el poder después de más de seis años y medio en La Moncloa. Todo el foco mediático estará puesto en si el hasta ahora presidente del Gobierno anuncia o no suy pone fecha a la sucesión al frente del PP.Diferentes cargos de los conservadores pronostican que Rajoy intentará aguantarcomo presidente del PP y que tomará la puerta de salida cuando el partido esté encarrilado. Ese escenario pasa, explican las mismas fuentes, por evacuar consultas previas con los 'barones' del PP para promover una sucesión "" y sin precipitación, en este momento de desánimo y abatimiento interno en el partido tras prosperar la investidura de Pedro Sánchez En el PP se ve con buenos ojos que Rajoy pilote la transición hacia unadentro del PP. De hecho, en el propio partido se descarta la opción de un–el último cónclave tuvo lugar en febrero de 2017 – porque sería detonante de una guerra interna entre familias. "Hay que impedir a toda costa que el partido se abra en canal", resume un parlamentario del Grupo Popular.En este sentido, hay cargos que advierten de los "" que pueden producirse en un momento en que hay decenas de cargos del Gobierno que se quedan en la calle. "Es una cuestión de supervivencia. En estas situaciones aparecen las miserias humanas", avisa un veterano senador conservador, que subraya que hay que sofocar cualquier atisbo de división interna, que es lo que más castigan los electores y más puede alejar al PP de recuperar el poder. Alberto Núñez Feijóo , presidente de la Xunta de Galicia y del partido en la región, aparece en las quinielas de muchos miembros del PP como el "" de Mariano Rajoy. Sin embargo, en las últimas horas ha reiterado que su mandato al frente del máximo órgano colegiado gallego finaliza en 2020 y que su compromiso esA la incógnita sobre quién ejercerá el liderazgo del PP en los próximos meses, se suma también la propiay el grupo parlamentario, después de que muchos ministros se hayan quedado sin cartera y como diputados rasos. Tres de ellos ni siquiera tienen escaño:(Exteriores),(Fomento) y(Economía).Las candidaturas de las elecciones autonómicas y municipales servirán también paraque se han visto desplazados tras prosperar la moción de censura. Una de las plazas clave sigue siendo, tanto el cabeza de cartel a la Alcaldía de la capital como a la Presidencia de la Comunidad de Madrid después del caso del máster de Cristina Cifuentes Una trinchera imprescindible en este momento es la jefatura de la oposición en el. Así, el PP tendrá que resolver quién será la cara visible en la Cámara Baja para atacar a Pedro Sánchez en las sesiones de control cada miércoles. Ya hay quien apunta a la posibilidad de que la exvicepresidentapueda recuperar el papel de portavoz en el Congreso –que ejerció entre 2008 y 2011– en sustitución de Rafael Hernando, que ejerce ese cargo tras las elecciones de junio de 2016.La portavocía en el Parlamento es otro de los puestos clave en esta nueva etapa de oposición que abrirá el PP para asegurarse protagonismo y, en un momento en el que Ciudadanos avanza en las encuestas y pesca votantes en los caladeros conservadores. De este modo, el partido se prepara para unaa Pedro Sánchez, que estará como mínimo un año en el Palacio de Moncloa, según aventuran fuentes de la formación.Si Mariano Rajoyes otro de los asuntos que tendrán que despejarse en las próximas fechas. Fuentes del PP se muestran partidarias de que el expresidente del Gobiernoante cualquiersobrevenida que pueda producirse en el futuro.