El PP está dispuesto adel Estado, que concluía este lunes a las 18 horas y que se prolongará así varios días, cinco más como máximo, según informaron fuentes del partido a Europa Press.La iniciativa llega en plena ofensiva del PP tras perder la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Los conservadores estudian aprovechar la mayoría absoluta que tienen en el Senado para introducirahora que dan por rota la vinculación con otros partidos al haber perdido el Ejecutivo. Especialmente,, que decidió apoyar la moción de censura por la que Pedro Sánchez es ahora presidente del Gobierno.De esta manera, el PP tendría varios días más para revisar el proyecto presupuestario y preparar enmiendas. La decisión tiene mucho que ver con que este martesse reúne elpara repasar lo ocurrido. Será este órgano el que decida formalmente qué es lo que se enmienda en los Presupuestos. No obstante, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha dejado claro que estas posibles enmiendas. "Nuestros mayores van a tener una de las mayores subidas de pensiones de la historia, que es lo que hemos pactado con el PNV, Ciudadanos y otras formaciones políticas", sentenció.Pero cualquier modificación en el Senado volverá después al Congreso, que tiene siempre la última palabra sobre las leyes.. En cualquier caso es suficiente la mayoría simple, más votos a favor que en contra.Si el PP decide por ejemplo modificar las partidas pactadas con los vascos de inversión en Euskadi, que alcanzan casi los 600 millones de euros, el PNV tendrá después en el Congreso quepara que le apoyen. Si no son el PP y previsiblemente Ciudadanos, no le quedará otra que hacerlo con el PSOE y Unidos Podemos.Pero el PP puede decidir no tocar lo ya aprobado sino aprovechar el trámite paraa los que tuvo que renunciar por la necesidad de buscar apoyos. Si mantiene para ello el apoyo que le dio Ciudadanos a las cuentas, será de nuevo necesario en el Congreso que los partidos que aprobaron la moción de censura sumen fuerzas.El PSOE se verá así en la situación dea favor de los Presupuestos del PP que aprobó originalmente el Congreso, porque si estos partidos mantienen el rechazo a los PGE los conservadores podrán también en el Congreso imponer su criterio.Mientras tanto, el Senado debate este martes en Pleno los vetos a las cuentas presentados por los partidos que apoyaron a Pedro Sánchez en la moción de censura salvo el PNV: Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y Bildu.Los vetos, que es como se denomina en el Senado a las enmiendas a la totalidad, se debatirán este martes en Pleno. Si por casualidad alguna de ellas prosperase,: o mantener el rechazo que plantean los socios de Sánchez en la moción de censura o que PP, Ciudadanos, PNV y las fuerzas canarias impongan otra vez su mayoría.El debate de enmiendas está previsto originalmente para la semana que viene, la del 11 de junio, y que el Pleno de la Cámara que vote los Presupuestos arranque el 21 de ese mes.