El juez mantiene imputado a Narcís Serra y otros cuatro exdirectivos de CatalunyaCaixa por operaciones inmobiliarias

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dictó un auto en el quecontra el exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra y otros cuatro exdirectivos de CatalunyaCaixa por unas operaciones inmobiliarias entre los años 2000 y 2007, proyectos en los que habrían existido, informa Europa Press.Después de escuchar a toda la antigua cúpula de la entidad en sede judicial, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 decidió seguir investigando a Narcís Serra, José María Loza, Lluis Gasol, Eduardo Aznar y Joan Valls. Del mismo modo, acordó el: Adolf Todó, Joan Güell, Antoni Llarden, Joan Manuel Pla, Josep Alonso Roca, Joan Echaniz y Josep Molins.Según el auto del magistrado, entre los años 2000 y 2007 CatalunyaCaixa ejecutó "una intensa y creciente actividad inversora inmobiliaria que, a su vez, exigía y comprometía importantes volúmenes de facilidades crediticias, necesarias e imprescindibles para el desarrollo de los proyectos a acometer"."En la mayoría de casos –añade–, el aval y fiabilidad que se otorgó a las proyecciones supuso cometer lasal proyecto y sin realizar análisis exhaustivos de aspectos tales como la".Y es que, según Moreno, "a pesar de la dimensión y el riesgo" de los proyectos, "las decisiones de inversión se sancionaban favorablementede los activos urbanísticos", mientras que la instrumentalización de las operaciones se realizó "frecuentemente sin la inclusión de cláusulas resolutorias que cubriesen los intereses de la entidad o, de incluirlas, éstas".A su juicio, parecen existir "notables irregularidades en la aprobación y desarrollo de los proyectos inmobiliarios denunciados, ya que no pueden entenderse suficientemente" lasatisfecho en la adquisición de los terrenos en el supuesto de no conseguir la calificación urbanística idónea, los notorios, el pago de elevadas sumas por los terrenos según lo fijara el socio (), o la adquisición de terrenos que podían estar, entre otros aspectos.Aunque el juez recuerda que la Fiscalía Anticorrupción cree que pudieron convivir "posibles conflictos de interés" en, el magistrado centra sus sospechas en una decena de proyectos acometidos por dos de las sociedades creadas para la consecución de las operaciones inmobiliarias: Torca Procam Polska y Vertix Procam (Landomus).Pero mientras Moreno mantiene la imputación contra Serra y otros cuatro exdirectivos, archiva de manera provisional la causa para otros diez investigados por no quedar debidamente justificada su participación en los hechos denunciados.Por otro lado, el magistrado decidió archivar la causa respecto de todos los investigados en lo que se refiere a los acuerdos de separación de socios efectuados en los años 2008 y 2013 puesto que, tal y como sostiene la Fiscalía, "que los administradores actuaran con unacuando tomaron las decisiones de separación de socios ni en ejecución de tales actos".Además, a su juicio, no existen elementos suficientes para entender que los administradores de CatalunyaCaixa "actuaran con un ánimo de perjudicar a la sociedad,como exige el tipo penal".En cualquier caso, señala Moreno,, al no ser apreciable la existencia de continuidad delictiva entre ellos, sin que "incluso se llegue a considerar suficientemente justificada la perpetración del delito en cada uno de los actos de separación de socios y proceda su sobreseimiento provisional para todos los investigados que formaron parte de los órganos de decisión a partir del año 2008 y aprobaron tales operaciones".