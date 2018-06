Censuran una obra en Alcorcón que invita a “botar” al alcalde de la localidad

Tú eliges. Así se llama el grabado del artista Paco Sevilla que se exponía en una muestra de los colectivos artísticos de Alcorcón. Sin embargo, este martes, día inaugural de la exposición,de las paredes del Centro Municipal de las Artes de la localidad. En la obra, el conservador David Pérez , acompañado de la inscripción “¿botar?”.“Lo han sacado”, lamentó Sevilla, a quienretiraron el cuadro. “No tiene ningún sentido que hagan exposiciones y que luego decidan, sin ninguna base, secuestrar obras”, criticó.El tema de la muestra eran las rotondas de la localidad –“como para colegiales”, apunta el artista– y Sevilla quiso darle una vuelta de tuerca proponiendo en su cuadroentre glorietas. El de la izquierda lleva directamente a una imagen de Atenea –diosa griega de la sabiduría–, a la escuela y sanidad pública, a la libertad de expresión, etc., mientras que el de “la derechona” incluye las fotografías de David Pérez, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, entre otros elementos. Con sendos letreros, en la obra se invita a reflexionar sobrelo representado en ambos lados.Dentro de las otras obras que su colectivo –la asociación Tarlatana, de la que él es presidente– expone en esta muestra está también Másterrotonda, una fotografía de una glorieta con el cartel de la Universidad Rey Juan Carlos en primer plano., aseguró entre risas.Esta no es la primera vez que retiran una obra de Sevilla. El año pasado presentó Alcorcón patas arriba, que representaba “al señor alcalde” como la Justicia, con una balanza desequilibrada en cultura “porque echa el dinero donde no es”. La razón que le dieron el año pasado para retirarla era que“Me preocupa, más que la obra, que”, se lamentó. Sevilla está a la espera de que el responsable de este centro –que también acoge la Concejalía de Cultura y Festejos– le dé explicaciones, pero él, de momento, escribióen el espacio donde estaba colgado su grabado.