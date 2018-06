La Guardia Civil detiene a cuatro de los condenados de Alsasua por riesgo de fuga

Ni terrorismo ni una pelea de bar

Los padres de los jóvenes critican las detenciones

en la mañana de este martes para su traslado a la Audiencia Nacional aque aún seguían en libertad por la agresión a dos agentes del Instituto Armado y sus parejas en Alsasua en octubre de 2016, pues el tribunal decidirá si ordena su ingreso inmediato en prisión.Los cuatro estaban citados para comparecencias según el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las conocidas como vistillas, pero la Audiencia Nacional ordenó su detención al considerar que existíadadas las elevadas penas a las que fueron condenados.Se trata de Julen Goicoechea, Iñaki Abad, Jon Ander Cob y Aratz Urrizola, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press, quienes explicaron que si fuese posible, el tribunal decidiría este mismo martes sobre, pero es más probable que suceda el miércoles dado que el traslado de los condenados se realiza por carretera y deben asimismo llegar a Madrid sus abogados.Los cuatro tienen previstoimpuesta por la Audiencia Nacional, para lo que disponen de un plazo de diez días, de acuerdo a la información facilitada a Europa Press por la defensa. Será la recientemente creada Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional quien dirima sobre el caso.Julen Goicoechea, Aratz Urrizola y Jon Ander Cob fueron condenados el pasado viernes por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a, mientras que Iñaki Abad afronta una sentencia de, por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.La Sala, quecontempladas por estos delitos y aplicó las circunstancias agravantes de abuso de superioridad y odio para establecerlas, no consideró no obstante que los condenados debieran serlo por los delitos de terrorismo que pedían tanto la Fiscalía como las acusaciones popular y particular, pues, tal y como fijaron los magistrados en la sentencia, "de su acción y tampoco su vinculación o pertenencia a ETA".Para argumentarlo, el tribunal tuvo en cuenta, entre otras cosas, la edad de los condenados, que "ni siquiera eran mayores de edad cuando en 2011 ETA abandonó la lucha armada", de modo que "esy mantenerlo en el tiempo". "Podría darse una descontextualización entre el ideario inicial de ETA y la posterior actuación de los acusados", apuntó.Pero eso sí, las condenas tan elevadas impuestas a siete de los ocho jóvenes se deben a que, para los jueces, "o, como se dice vulgarmente, de una pelea de bar o un pequeño incidente o discusión como tratan de hacer ver alguno de los acusados".Y así, ante la "notabilísima gravedad de los hechos", la Sala impuso las penas más altas previstas para los delitos porque "no puede permitirse que en el siglo XXI, y en un Estado democrático y de derecho, se prive a unas personas, solamente porque tengan la condición de guardias civiles y a sus novias,por la localidad de Alsasua, y que solamente pueden acudir a determinados lugares y no pueden salir por la noche a pasar un rato de ocio y diversión".Isabel Pozueta, portavoz del grupo de padres y madres de los condenados, lamentó las detenciones y afirmó quey que hasta ahora habían cumplido con normalidad las medidas cautelares."Lo que ha ocurrido hoy se podía haber evitado, nuestros abogados no esperaban esto de ninguna manera. Había peticiones de cárcel de más 50 años y. ¿Por qué los han detenido ahora con peticiones de pena más bajas? ¿Con medidas cautelares no podían estar en la calle?", afirmó Isabel Pozueta en declaraciones a Europa Press.Según manifestó, estos arrestos son "una nueva vuelta de rosca" a la situación y afirmó que "más que nuncaen la manifestación convocada en Pamplona para el próximo 16 de junio". Además, este mismo martes, tras conocerse la noticia, familiares y vecinos se concentraron frente al Ayuntamiento tras una pancarta en la que se leía Etxera #Altsasukoakaske (A casa, libertad para los de Alsasua). STOP montajes policiales y a la protesta se sumó el alcalde de Alsasua, Javier Ollo,Por su parte, la portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, denunció que la detención evidencia que, ante este tipo de casos, los tribunales españoles, sino de "venganza". La representante de EH Bildu expresó la "solidaridad" de esta formación con las personas detenidas y sus familias, y lamentó que "la Justicia española, en Euskal Herria, es".