Feijóo afirma que Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, está "muy necesitada"

.@FeijooGalicia acaba de dicir no Pleno "A sra Pontón está moi necesitada". É un comentario inaceptábel, que destila un machismo repugnante. Queda retratada a catadura moral de Feijóo. Pedir desculpas é o mínimo ante unha faltada que atenta contra a miña dignidade como muller — Ana Pontón (@anaponton) 6 de junio de 2018

"Mordaza en el Parlamento"

El Parlamento de Galicia se ha convertido en escenario de una polémica suscitada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Ocurrió durante la sesión de control celebrada este miércoles, en la que estaban previstas preguntas de la oposición dirigidas al líder gallego. El BNG, con Ana Pontón al frente de su portavocía nacional, cuestionó a Feijóo sobre "la valoración del presidente de la Xunta de Galicia relativa a la corrupción en la trama Gürtel y el Partido Popular de Galicia" y le exigió además que "" ante su posible sustitución de Mariano Rajoy.Tras la pregunta de Pontón, y después de que el presidente "no contestara", según afirman fuentes del partido nacionalista, tomó la palabra el portavoz de En Marea, Luís Villares. Éste planteó también una cuestión sobre la "militancia del presidente sólo con Galicia por encima de cualquier circunstancia", con el fin de aclarar los rumores sobre su futuro salto a Madrid. En su respuesta, Feijóo blandió una frase que hizo estallar la polémica:. El sentido de la expresión no ha sido aclarado, pero las críticas fueron inmediatas.Feijóo, de hecho, retiró sus palabras y una vez terminado el debate Pontón pidió intervenir para solicitar una cuestión de orden al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, "amparándose en el artículo del Reglamento de la Cámara en el que se preserva la dignidad de los diputados y diputadas". La petición fue negada al considerar que el problema había quedado resuelto una vez que Feijóo retiró su afirmación. El partido nacionalista alega que la declaración "y es una expresión de machismo absoluto", mientras que la portavoz nacionalista sostiene que "pedir disculpas es lo mínimo".Por otro lado, el BNG expresó su "estupor por la censura impuesta por el presidente del Parlamento, quien mandó retirar del diario de sesiones las frases de la portavoz nacional" en las que Ana Pontón declaraba que el PP era"Nada más concluir la primera intervención, Santalices advirtió a Pontón que iba a ordenar la retirada de esas expresiones", señala el partido. Santalices alegó, como justificación, la existencia de un, y solicitado por él mismo, "según el cual no se puede afirmar en el Parlamento que el PP está condenado por corrupción". El BNG denunció que se trata de "una especie de mordaza anticipada" y una "actuación de censura intolerable".