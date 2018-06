Un juez ve indicios de que Toni Albà injurió a la juez Lamela y a policías en Twitter

"Insultos denigrantes"

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) concluyó la investigación contra el humorista Toni Albà y considera que hay indicios racionales de la comisión de uncontra la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, y contra fiscales y policías con comentarios en TwitterSegún un auto, recogido por Europa Press, el juez concluye la instrucción del caso y da traslado a las partes acusadoras para que decidan si formulan acusación o piden el sobreseimiento, o si piden de forma excepcional alguna diligencia complementaria.En su escrito, el juez relata que Toni Albà, entre el 3 de octubre de 2017 y el 24 de febrero de 2018 publicó varios comentarios en su perfil de Twitter presuntamente injuriosos contra losEntre otros comentarios, Albà afirmó: "Le gusta tanto la mierda a Carmen, que Carmen lame la mierda a gusto. Y le dice su madre: Lámela ... ¡Lame la mierda y te quedarás a gusto!" y "Atropellar a ciudadanos lo hace el Islámico y el Hispánico".Otros apuntes en esta red social fueron "Llamadme spoileador pero estos son los primeros que deberíamos detener cuando proclamemos la república. Servirán de intercambio de presos", y referirse al Tribunal Constitucional (TC) como"Tontocul, traga cacas y toca collons".El Código Penal tipifica el delito de injurias como una acción que, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación, y ve una modalidad agravada cuando se hacen por medio de publicidad, recuerda el auto.El juez considera que las manifestaciones de Albà tienen "suficiente potencia ofensiva parade las personas e instituciones ofendidas" y recoge que referirse a los policías como "banda de terrorismo de estado" o "fascistas uniformados" es Albà ya declaró ante el juez instructor y defendió que sus afirmaciones se enmarcan en la libertad de expresión,, pero ahora el juez le avisa de que este derecho no es omnímodo o absoluto.De hecho, critica ladel cómico a la hora de criticar o expresar opiniones, ya que recurrió a, considera el juez."Sin duda alguna, el investigado, aun incluso cuando ésta hubiera sido dura o incómoda para las personas que no opinasen como él, sin necesidad de recurrir a expresiones claramente insultantes, vejatorias y denigrantes", reflexiona.El juez, además, apunta que según declaró Albà, su intención era, no tanto expresar su opinión, pero que independientemente de cuál fuera el objetivo, "ni la libertad de expresión ni el derecho a hacer parodia del investigado".La investigación judicial a Toni Albàen el que ponía de manifiesto varios comentarios supuestamente injuriosos, al que se sumaron una denuncia de la Asociación profesional e independiente de fiscales, unas diligencias de la Fiscalía de Barcelona y un segundo oficio policial.