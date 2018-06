El próximo líder del PP tendrá que decidir si nombra a Rajoy presidente de honor

El puesto de presidente de honor del PP lleva vacante desde diciembre de 2016, cuando renuncióAhora, el próximo líder de los conservadores que salga del congreso extraordinario, previsto para mediados o finales de julio,"A propuesta del Presidente Nacional, el Congreso Nacional, reunido en sesión plenaria, podrá nombrar presidente de honor a quienes, habiendo ostentado la, hayan contribuido de forma determinante al fortalecimiento de nuestro proyecto político", puede leerse en el artículo 46 de los estatutos del PP salidos del XVIII Congreso Nacional,Si así ocurre, Rajoy será miembros nato del Comité Ejecutivo Nacional y ejercerádelegue en él el presidente nacional.El sucesor de Rajoy ha de tomar esta decisión en un momento en el queEste martes, después de que Rajoy anunciara ante el Comité Ejecutivo Nacional que dejaba el liderazgo del partido tras perder el Gobierno en una moción de censura planteada por el PSOE , Aznar se ofreció para reconstruir el centroderecha. Unas declaraciones que fueron respondidas un día después por el propio Rajoy de forma tajante:De forma paralela, destacados dirigentes del partido salieron a defender a Rajoy y a criticar la oportunidad de Aznar a la hora de hacer estas declaraciones, recordándole queLa renuncia de Aznar a este cargo honorífico le llegó a Rajoy el 20 de diciembre de 2016 por carta "Quiero comunicarte, por medio de estas líneas, mi decisión de renunciar a la presidencia de honor del, comenzaba su carta Aznar. "Hoy la nueva situación de la Fundación FAES, que desde de su creación en Valladolid en 1989, siendo yo presidente de laha estado vinculada al Partido Popular; su independencia y, por consiguiente, su desvinculación del Partido Popular,, argumentaba el expresidente."Esta decisión, junto a otras consideraciones que alargarían innecesariamente estas líneas, significa, también, mi no participación en el próximo congreso del Partido Popular. He participado en todos los congresos del Partido Popular desde 1979. Será la primera vez que no lo haga, y, por lo tanto, quiero expresar mis mejores deseos de éxito en tan importante cita", reflejaba la misiva. El XVIII Congreso NacionalEs el favorito de las encuestas. Pero no da pistas. Alberto Núñez Feijóo aseguró este jueves que tomará "la decisión" y la comunicará a partir de que el congreso extraordinario sea convocado el lunes.En Génova consideran que lo ideal sería que hubiera una única candidatura de consenso.