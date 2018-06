"¡Otra solución, no repetición!": estudiantes extremeños protestan para no volver a hacer la selectividad

Pobre #Extremadura y pobres extremeños/as en manos de quien se ponen! Ánimo a los y las estudiantes soy el futuro de ésta tierra. Echadlos a todos/as, no pareis hasta enterrarlos en el mar!

Estan encerrad@s en la universidad.#EBAU2018 #Selectividad2018 pic.twitter.com/w6n8y4oGWr — Manel Márquez (@manelmarquez) June 8, 2018

Y luego quieren que nos metamos en la Universidad de Extremadura. Si no son capaces de controlar un evento como es EVAU, no me quiero imaginar lo que saldría de ahí cuando fuésemos simples alumnos #EvAU2018 — diego (@diego2712_cs) June 7, 2018

Una comisión de investigación sobre la la EBAU

Alrededor dehan pasado la noche de este jueves encerrados en la Biblioteca Central de la Universidad de Extremadura , en el campus de Badajoz, para mostrar su rechazado a la repetición de los exámenes de la EBAU tras la posible filtración de algunas de las pruebas.El encierro se decidió en unaque la Coordinadora Estudiantil de Badajoz convocó en la noche de este pasado jueves,"para protestar y decidir futuras acciones".El grupo de alumnos se ha encerrado en la Biblioteca, para poner de manifiesto que "" de lo ocurrido con los exámenes, destaca la Coordinadora Estudiantil de Badajoz. "¡Otra solución, no repetición!", es el lema de las protestas.Para este colectivo estudiantil, lo ocurrido con los exámenes de la EBAU en Extremadura "es gravísimo", pero se ha mostrado"por la mala gestión" de la universidad. "No podemos permitir que la UEx nos maltrate así por culpa de un error suyo". Ha criticado que sean los alumnos los tengan que "pagar" la "falta de seguridad informática de la UEx", que según señala, "ha difundido que ha habido accesos indebidos, no que alumnos hayan robado los exámenes".La decisión de repetir estos exámenes se debe a que la Comisión Organizadora ha "detectado un error, que" a la página web de la UEx, y que "" de algunos exámenes realizados este pasado miércoles, 6 de junio.Además, reclaman igualdad de oportunidades, ya que según relata la Coordinadora Estudiantil, "haycon los realizados el miércoles", mientras que otros alumnos llegaron de pueblos en autobuses contratados. Además que el día fijado para la repetición de la prueba, el martes, 12 de junio "coincide con el examen B2 en Badajoz", y hay alumnos también que tenían tiene viajes de fin de curso organizados, por lo que ha considerado que "no pueden hacer esto".Por todo ello, reclaman que la UEx dé "", ya que "no pueden jugar con nuestro bienestar emocional y volver a repetir las pruebas", lo cual "causaría", señala."Exigimos soluciones alternativas, pero bajo ninguna circunstancia repetir los exámenes", tras lo que ha lamentado la "pésima imagen" que esta situación está dando de la UEx y reclaman responsabilidades a la Comisión Organizadora, al presidente del tribunal, Javier Benítez y al rector, Segundo Piriz, que a su juicio "deben actuar en consecuencia y dimitir".La Universidad de Extremadura repetirá el próximo martes, 12 de junio , algunos de los exámenes de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) que se han realizado esta semana, ante las "sospechas de que hubiera habido algún acceso indebido" a las pruebas. Así lo ha acordado la Comisión Organizadora de la EBAU, que han informado en rueda de prensa en Badajoz el vicerrector de Estudiantes de la UEx,, y el presidente del Tribunal de Selectividad,En concreto, la situaciónde la mañana de este pasado miércoles (Matemáticas, Latín y Fundamentos del Arte) y al único bloque horario de la tarde (Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, Geología, Griego y Diseño).La asociación de estudiantes AlCampus ha reclamado al rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Segundo Píriz, lasobre la presunta filtración de algunas de las pruebas de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), la antigua Selectividad.AlCampus, que ha considerado que lo ocurrido "parece ser otro error de la Administración Píriz", ha pedido además que en esa comisión de investigación estén representados también estudiantes y la administración regional con el objetivo de "" durante el proceso."Esta grave situación supone un, pero también un grave perjuicio a toda la sociedad extremeña, cuyos estudiantes se van a ver, teniendo que repetir varios exámenes", ha añadido el colectivo de estudiantes".