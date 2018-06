Directo | Sánchez reúne por primera vez a su Gobierno con la situación en Cataluña como telón de fondo

info Libre

10.28.

10.08.

9.58.

9.57.





9.50.

9.15.

9.00.

8.00.

Un jour, ce type de nouvelles ne fera plus la une… d’ici là, nous soulignons chaque pas dans la bonne direction. Félicitations au PM @sanchezcastejon. https://t.co/2BX9pHMr5c — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 7 de junio de 2018

El Consejo de Ministras y Ministros se reúne este viernes por primera vez bajo la Presidencia de Pedro Sánchez. No se adoptarán medidas concretas sobre Cataluña, aunque el asunto "" por ser "uno de los mayores retos", ha dicho esta mañana la ministra de Administración Territorial y Función Pública, Meritxell Batet.Sigue minuto a minuto entoda la actualidad relacionada con el nuevo Gobierno:El lehendakari del País Vasco,, ha mostrado su esperanza en que el nuevo Gobierno del PSOE "sepa entender mejor" la importancia de dar respuesta a demandas como las relativas al cumplimiento "íntegro" del Estatuto de Autonomía vasco, la "profundización" en el autogobierno o la convivencia en la comunidad autónoma.La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad,, ha anunciado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá "de manera inmediata" a todos los presidentes autonómicos para empezar hablar de un tema tan importante como la financiación autonómica. En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, Calvo ha recalcado que se trata, sin duda, de un asunto esencial y tiene que haber una respuesta que va a venir de la mano de la conciencia que tiene el Gobierno de Sánchez de que las comunidades autónomas tienen en sus manos lo que más afecta a la ciudadanía, como son los servicios públicos fundamentales.La ministra de Educación y portavoz del Gobierno,, ha asegurado que el nuevo Gobierno se reunirá antes del verano con el president de la Generalitat, Quim Torra, porque, a su entender, "urge abrir un diálogo con Cataluña". Ha afirmado, además, que el PSOE abordará este asunto "con la Constitución en una mano y el diálogo sin descanso con Cataluña en la otra"., además, ha afirmadoque si bien "ahora parece que son todo medidas estrella", lo cierto es que el Gobierno se va a centrar en sacar adelante medidas que había promovido y conseguido aprobar en el Congreso el Grupo Socialista y que el Ejecutivo del PP había "vetado".La ministra de Defensa,, no se instalará en las dependencias habilitadas como vivienda del Ministerio de Defensa como sí hizo su predecesora socialista Carme Chacón: "A mi me gusta estar en mi casa". En declaraciones a Antena3 recogidas por Europa Press, ha explicado que mantendrá su residencia habitual, porque prefiere estar rodeada de su gente y así se siente "más cómoda". Robles ha respondido a preguntas asimismo sobre su designación como ministra de Defensa y ha vuelto a afirmar que "nunca estuvo sobre la mesa" que ella asumiera Interior, cartera en la que ya tenía experiencia de su etapa en el Gobierno de Felipe González, ni Justicia. "Es rotundamente falso", ha zanjado.La ministra de Administración Territorial y Función Pública,, ha asegurado este viernes que "en absoluto está en el ánimo del Gobierno de España entrar en el mercadeo" con el Govern de Joaquim Torra en Cataluña, pero "sí escuchar y dialogar" para "normalizar" las relaciones entre ambas instituciones. "La predisposición es escuchar y ver cuáles son las reclamaciones, que a lo mejor nosotros también tenemos reclamaciones, porque esto es bidireccional; y esto no tiene nada que ver con lo que estemos dispuestos a dar, ceder o intercambiar", ha sentenciado.La primera reunión delpresidida por Pedro Sánchez prevé analizar la situación en Cataluña y aprobar una serie de nombramientos de altos cargos. Han de nombrarse los 25 secretarios de Estado con los que cuenta el nuevo Ejecutivo. Antes del inicio de la reunión en la Moncloa está previsto que Sánchez y su equipo posen para los informadores gráficos en la tradicional foto en la escalinata del palacio.El primer Ministro de Canadá,, ha felicitado en redes sociales al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por su llegada al poder y por la presencia de mujeres en su Consejo de Ministros. "Un día esto no se llevará a los titulares, hasta entonces, celebramos cada paso positivo hacia adelante. Felicidades, presidente Sánchez", dice en la red social Twitter. El mensaje, publicado en inglés y francés, lleva adjunto el enlace a un artículo del medio de comunicación canadiense CBC en cuyo titular se destaca que "un histórico gabinete español dominado por mujeres toma posesión" junto a una foto de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, prometiendo su cargo ante el rey.