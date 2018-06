La cúpula regional de Podemos critica que Errejón entre en las primarias locales y no trabaje en proyecto para Comunidad

En 2019 el cambio lo vamos a conquistar pueblo a pueblo. Por eso os pido el apoyo a las candidaturas municipales que nos ayudarán a construir un Madrid más justo, verde, democrático y feminista! #SíMunicipiosConErrejón pic.twitter.com/t3yLYWWHPz — Íñigo Errejón (@ierrejon) 7 de junio de 2018

La dirección regional de Podemos mostró este viernes supor el comportamiento del diputado nacional y candidato del partido a la Presidencia autonómica, Íñigo Errejón , después de que anunciara ayeren las primarias a los órganos locales del partidos que se disputa la próxima semana."En 2019 el cambio lo vamos a conquistar pueblo a pueblo. Por eso os pido el apoyo a las candidaturas municipales que nos ayudarán a construir un Madrid más justo, verde, democrático y feminista! #SíMunicipiosConErrejón", escribió ayer Errejón en Twitter, adjuntando un gráfico con los aspirantes locales a los que apoya.Esta iniciativa sentó como un jarro de agua fría en la cúpula autonómica de Podemos, liderada por Ramón Espinar . Consideran, según señalaron a Europa Press, que el ex número dos de Podemosdado por las bases en Vistalegre II y por el acuerdo entre su sector y el oficialista para configurar unaen las recientes primarias a los comicios a la Asamblea de Madrid de 2019."Íñigo fue votado masivamente en ese proceso y el mandato era la unidad y que se dedicara a configurar un proyecto ganador para la Comunidad de Madrid, para que empezara desde ya a trabajar en mejorar la sanidad, educación, el modelo productivo madrileño y sus problemas sociales, y", indican las mismas fuentes.De hecho, consideran que para los asuntos internos y políticas de alianzas y confluencias. "La sorpresa no es que haya afines a Errejón en los municipios. Los ha habido, los hay y los seguirá habiendo, pero el sentir general de la dirección y del pablismo no era queen procesos internos municipales, sino que tenía que estar pendiente de la estrategia y del futuro papel de Podemos en la Asamblea", recalcan las mismas fuentes.Por otro lado, también criticaron que Errejón haya salido a apoyar a candidatos locales cuando en algunos casosa los propios aludidos. Y han citado los casos de Tres Cantos, Móstoles y Arganda del Rey, "que prefieren la unidad".Por ejemplo, el aspirante que apoya en Móstoles, Jesús Arrabé , dijo en Twitter que aunque agradece al diputado nacional su apoyo, la candidatura que encabeza "basa una de sus líneas en la, que en el pasado nos han llevado a unas dinámicas que nos han hecho sentir incómodas".Sin embargo, fuentes del equipo errejonista consultadas por Europa Press restaron importancia a ese malestar y recordaron a la dirección regional que se trata de unen el que cada uno puede apoyar a quien quiera. "Para eso son las primarias y es normal que Íñigo, si va a ser el candidato a la Comunidad de Madrid, quiera contar y rodearse de los mejores en los municipios", han apuntado.Asimismo, apuntaron que fueron los oficialistasla semana pasada, en plena moción de censura en el Congreso, con la plataforma Unidad rumbo 2019 que también apoyaba a determinados candidatos locales y a otros no. ", tienen también el derecho a rodearse de la mejor gente", concluyeron las mismas fuentes.