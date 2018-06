Rivera advierte a Sánchez: si Torra destina dinero público al proceso independentista, el responsable será él

Sánchez en su primera decisión paga una de las hipotecas de su pacto con los separatistas y levanta el control de las cuentas en Cataluña. Será suya la responsabilidad de lo que Torra destine a reactivar el proceso contra nuestra democracia. Grave error. https://t.co/cKl3D2qzsf — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 8 de junio de 2018

Ciudadanos pide reforzar el control de las cuentas

El presidente de Ciudadanos,, avisó este viernes al jefe del Ejecutivo,, de que si la Generalitat de Cataluña destinaal proceso independentista, el responsable será él por haberde las cuentas de esta comunidad, según informó Europa Press."Sánchez, en su primera decisión, paga una de las hipotecas de su pacto con los separatistas y levanta el control de las cuentas en Cataluña.de lo que Torra destine a reactivar el proceso contra nuestra democracia", escribió Rivera aA su juicio, es un "" que el Gobierno haya comunicado a los bancos que ahora lapodrá abordar sus pagos "sin necesidad de pasar por la supervisión " del Ministerio de Hacienda, como informó este viernesLa formación naranja lleva semanas reclamando no solosobre la Generalitat, sinopara hacerlo más eficaz, además de pedir al Senado que vuelva a aprobar la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.Tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo,, explicó que se "levanta la supervisión comoen la confianza de que funcionará bien", añadiendo que eso "no significa que el Gobierno no vaya a estarque pudieran dirigirse a cuestiones catalanas".De este modo, la decisión de que los pagos de la Generalitat los realizara Hacienda fue adoptada por el Gobierno deel pasado mes de septiembre con el objetivo de impedir el destino de fondos públicos al procés. La medida –que afectaba al(FLA)– repercutió también en el resto dely al conjunto de las cuentas de la administración catalana, además de ir acompañada de un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria.Celaá no precisó si este levantamiento afecta solo a lasaprobadas por Hacienda entre los meses de julio y septiembre de 2017 y si, por lo tanto, se mantienen en vigor las que rigen desde 2015. Éstas últimas no se establecieron sólo sobre los fondos del FLA, sino sobre todo el, que obliga a la Intervención en Cataluña aque sus pagos se ajusten a la legalidad vigente.