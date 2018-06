Críticos de IU tachan de "engaño y manipulación" la consulta a las bases sobre la confluencia con Podemos

El acuerdo Podemos-IU-Equo

El diputado de IUy los promotores del manifiesto 'Por una izquierda soberana' calificaron este sábado de "engaño y manipulación" la consulta de la formación a sus bases sobre laen las elecciones municipales, autonómicas y europeas de 2019 porque, denuncian, "no preguntan por el acuerdo en concreto sino por la".El manifiesto, firmado ya por, es crítico con su Dirección y su coordinador federal,, ya que considera quey la autonomía de las federaciones en lo relativo a la política de alianzas con otros partidos políticos para las circunscripciones autonómicas y municipales.En un comunicado suscrito por Sixto, el colectivo señaló que laplanteada por la dirección federal "impide que los electores se puedan manifestar sobre el objeto real del referéndum" y constató que "pretendey a los simpatizantes para que salga lo que ellos (la Dirección) quieren".Así, en el escrito, este sector crítico incide en que no se pone en cuestión el hecho de acudir a los comicios junto a otras elecciones –"eso forma parte de nuestro ADN", apuntan– sino en "". "Exigimos a la Dirección Federal quela pregunta en función del acuerdo concreto, especificando la fórmula jurídica y las diferentes denominaciones", reclaman los críticos.Asimismo, el colectivo estima que el acuerdo alcanzado entre Podemos, IU y Equo –que fija el nombre de laen las elecciones europeas y autonómicas, y en las locales con la excepción de los municipios con "una marca asentada"– ""."Parece ser que la Dirección Federal se olvida de que solo tiene competencia para convocarpara decidir política de alianzas de carácter estatal", agregan. Además, los críticos cargaron también contra el nombre escogido para las elecciones europeas –''– ya que aunque aparezcan las siglas de las tres formaciones aliadas, solo lleva el nombre completo dePor último, concluyen que el referéndum propuesto por la Dirección de IU debería haber sido "la culminación de un proceso participativo" y no de "uny sin debate político".