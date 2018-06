Papel de En Marea en el Congreso

Elecciones si se va Feijóo

El portavoz de En Marea en el Parlamento de Galicia,, reivindicó este domingo la soberanía e independencia de cadapara tomar decisiones de cara a laen las elecciones locales del próximo año. "Nadie apuede imponer de qué forma se presenta cada marea a las elecciones", aseguró en referencia al pacto entre IU-Podemos a nivel estatal, que establece que las alianzas se realicen en formato dey con el nombre elegido por estas organizaciones a excepción de donde existan "marcas" consolidadas. Informa Europa Press.Así lo mencionó Villares en una entrevista en laen la que apuntó que si alguna marea "quiere ir en coalición es muy libre" de hacerlo, pero que no se va a marcar desde fuera "ni elde la papeleta ni laen que se presentan".El magistrado calificó así de "" las declaraciones del secretario de Organización de Esquerda Unida,, en las que tildó de "" a En Marea, al tiempo que avisaba que "los que tengan intención de" del proyecto "van a tener que dar muchas explicaciones".Asimismo, también en clave interna de En Marea, el lucense volvió a apuntar que el caso de, la diputada de En Marea que se vio envuelta en un incidente con la policía , está, por lo que admite que "si ella lo decide, seguirá" en su escaño aunque a que la dirección y los inscritos de En Marea pidan que. Con todo, Villares lanzó un mensaje dirigido a su compañera en el Pazo do Hórreo: "Cuando llegue el momento y hayapara volver a escoger cargos deserán las inscritas y los inscritos quienes dirán si una persona con ese comportamiento debeen la representación pública en nombre de En Marea".Asimismo, Luís Villares defendió que losde En Marea en el Congreso, integrados en el, fueron "determinantes" para que saliese adelante la moción de censura contra Rajoy . En este sentido, el diputado regional resaltó que los parlamentarios de En Marea deben tener undentro del Grupo Confederal, cuya "estrategia no puede ser unapara que las prioridades gallegas queden postergadas". "Nosotros no estamos dispuestos a consentirlo", añadió.En este ámbito, el magistrado lucense ya criticó el discurso depor no mencionar a Galicia entre las naciones del Estado español. "Todos están de acuerdo en eliminar elcomo nación", señaló la diputada Alexandra Fernández en su cuenta de TwitterVillares defendió su postura de que "lo normal" en caso de que el presidente gallego,, abandone la Xunta para relevar a Mariano Rajoy al frente del PP nacional sería la, algo que no comparte el sector crítico con la dirección política de En Marea, como explicitaron el pasado sábado al término de ladel partido instrumentalel popular centró su campaña electoral en su persona.De este modo, el portavoz de la formación entiende que elsupondría un "político" que, a su modo de ver, debería ir acompañado de unaporque el popular centró su campaña electoral en su. Villares, que cree que "la gente está harta del PP", asume que la convocatoria de elecciones constituiría unapara la "translación" a Galicia del "estado de alegría" abierto a nivel estatal tras el triunfo de laque supuso el fin de la etapa de Mariano Rajoy en Moncloa."Si hay un cambio de ciclo, como parece que va a haber con la, lo normal es que ese cambio de ciclo no venga seguido de una interinidad donde se ponga un presidente que", apostilló el dirigente para, a continuación, teorizar con que ese escenario de interinidad sería "" pero "no" en "términos políticos"."Lo normal en términos políticos es que si hay un punto y aparte,de dar ese punto y aparte", remarcó el magistrado en excedencia, que pone como '' aen Galicia la articulación de unque permita que los jóvenes gallegos emigrados "puedan retornar". Además, Villares reclama al nuevo Gobierno socialista la ejecución dely la transferencia "inmediata" de la, un traspaso que, a su juicio, podría estar listo "si haypolítica" antes de que concluya el año.