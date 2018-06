Colau exige a Sánchez el acercamiento a Cataluña de los presos del 'procés': "Que no diga que no está en sus manos"

La alcaldesa de Barcelona,, exigió este lunes al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que proceda cuanto antes alpor el procés a prisiones catalanas y "que no diga que no está en sus manos" porque es una medida que "sí lo está" y que, a su juicio, es urgente abordar para avanzar hacia la resolución del conflicto a través del diálogo, informó Europa Press.En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Colau aseguró que en este momento "clave de empezar el diálogo", el nuevo Gobierno no debe "mirar hacia un lado" y, "cómo mínimo, en términos humanitarios", debe trasladar "cuanto antes a las personas que están en prisión a prisiones catalanas, especialmente a los hijos pequeños"."Las personas que están en prisión son una anomalía que genera una gran distorsión en cualquier diálogo", criticó la alcaldesa durante una intervención en la que reconoció que la llegada del PSOE al Gobierno supone lapara empezar "una nueva etapa de diálogo y negociación política".Así, avisó a Sánchez de que además de reunirse con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra , debe proceder al acercamiento de los presos, una medida que puede adoptar, aunque la liberación sí dependa del proceso judicial