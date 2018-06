Podemos ve con "muy buenos ojos" la disposición al diálogo del Gobierno con Cataluña

Hablar de enfrentamiento es exagerado

La portavoz de Unidos Podemosen el Congreso, Irene Montero, asegura ver "con muy buenos ojos" la disposición al diálogo que el Gobierno de Pedro Sánchez y su ministra de Política Territorial, Mertixell Batet, muestran en relación con Cataluña y cree que ésa es la senda a seguir."De momento, lo que está manifestando es disposición al diálogo y nosotras lo vemos con muy buenos ojos –ha afirmado en declaraciones a los periodistas–. Llevamos meses diciendo que es necesario abrir un diálogo que no se restrinja a los partidos, sino que trascienda al conjunto de la ciudadanía para generar un marco de convivencia estable".Por eso, y frente a las palabras del ministro de Exteriores, Josep Borrell, alertando de un enfrentamiento civil en Cataluña, que tacha de "un poco alarmistas y exageradas", Montero aboga por avanzar "en la senda del diálogo", y no tanto para recuperar artículos concretos del Estatut, sino para crear "un ¡marco de confianza". "Ésa es la senda", ha remachado.En general, la diputada de Podemos opta por dar un "margen" al Gobierno de Sánchez para valorar sus acciones y aún se mantiene "muy ilusionada" con "haber echado al PP". "Llevábamos dos años persiguiendo esto –ha añadido–. Cuando no se pierde la esperanza, se puede".En cuanto al debate de los Presupuestos de 2018, ha reiterado su rechazo por considerar que "son del PP" y que "están consolidando una senda de estafa", pero en todo caso ha indicado que es "fundamental" empezar a hablar de los del próximo año, que empiezan con el techo de gasto que se debe aprobar en un mes.