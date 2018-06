Rajoy convoca los días 20 y 21 de julio el congreso de su sucesión: "No voy a señalar a nadie"

Sin "concesiones" a ETA

Proclamación de precandidatos, el 22 de junio

Así arrancó Mariano Rajoy este lunes su discurso ante la Junta Directiva Nacional que convocó para los días 20 y 21 de julio el congreso extraordinario en el que será sustituido al frente del Partido Popular Rajoy aclaró que el partido ha elegidopara que la situación de interinidad no se prolongue en el tiempo. En septiembre, señaló, el PP ha de estar ya a punto para la tarea de oposición.dijo.Este es un proceso para crecer y para integrar", sostuvo. "Gane quien gane, vamos a ganar todos", insistió. Rajoy agradeció a los suyos el haber respetado todas las decisiones que ha tomado en los últimos años y recalcó que ahora no va a tomar más. Quetampoco "vetar"., aseguró.Antes de tomar la palabra, Rajoy fue arropado por un fuerte aplauso de los suyos en el hotel Novotel de la madrileña calle de O'Donnell. Agradecido, el todavía líder de los conservadores, califico delas muestras de apoyo que ha recibido en los últimos días.añadió.El líder de los conservadores sostuvo que la celebración de un congreso es "algo delicado" que puede generar "tensiones lógicas". En este sentido , demandóY pidió que no se olviden que el PPComo ya hizo la semana pasada ante el Comité Ejecutivo Nacional en la sede de Génova, Rajoy repasó su gestión al frente del partido y del Gobierno. Presumió de que ETA "ha desaparecido a cambio de nada",A la hora de definir la actuación de su Gobierno en los últimos años, escogió los términosEl pasado martes, el líder del PP anunció ante el Comité Ejecutivo Nacional que daba un paso atrás para que una nueva persona se haga con las riendas del partido.Hasta la fecha, ninguna de las personas que suenan en las encuestas ha dado pistas sobre sus planes de futuro. Los nombres que más se escuchan en círculos conservadores son el del presidente de la Xunta de Galicia,el de la expresidenta del Gobierno,, y el de la secretaria general del partido,Este congreso extraordinario se celebrará bajo los estatutos que han regido los congresos regionales y que fueron aprobados en el XVIII Congreso Nacional, celebrado en Madrid en febrero de 2017. Es un sistema de doble vuelta asimétrico, ya que en la primera vuelta pueden votar todos los afiliados y"Quienes sean candidatos a la Presidencia deberán presentar su precandidatura ante la Comisión Organizadora correspondiente entre los siete y los quince días siguientes a la convocatoria del congreso conforme a lo que se señale en el acuerdo de convocatoria", figura en los estatutos. Las precandidaturas tienen que estar presentadas antes del 20 de junio a las 14 horas. Y serán proclamadas el 22 de junio.Para ser proclamado precandidato, será necesario presentar el apoyo de, al menos, 100 afiliados, una cifra al alcance de cualquier aspirante. Si hay más de dos precandidatos, se fija un periodo de campaña. A partir de la convocatoria del Congreso se abre un plazo de 15 días para que cualquier afiliado del PP se pueda inscribir para participar en todo el proceso electoral.Previo al congreso, en las sedes, se elige a los compromisarios para participar en el cónclave y, al mismo tiempo, se vota en otra urna a los precandidatos a la presidencia del partido. Estas se producirán el 5 de julio entre las 9.30 y 20.30 horas."Si alguno de los precandidatos obtuviese más del 50% del total de los votos válidos emitidos por los afiliados, hubiese logrado una diferencia igual o superior a 15 puntos sobre el resto de precandidatos y hubiera sido el más votado en la mitad de las circunscripciones será proclamado ante el Congreso como candidato único a la presidencia del partido", puede leerse en los estatutos.Los afiliados del PP que quieran participar en el proceso de elección del líder han de inscribirse, personalmente en las sedes, desde hoy mismo hasta las 14 horas del 25 de junio. Para ser compromisarios en el cónclave, el plazo llega hasta la misma hora del 29 de junio.