Rivera dice que el PSOE ha "ganado un set", pero que aún queda partido y Cs sigue compitiendo con el bipartidismo

Oposición firme y constructiva

@Albert_Rivera: "@CiudadanosCs sigue compitiendo para ganar las elecciones al PP y al PSOE. Somos cautos y prudentes, somos hormiguitas. Se equivocaría quien intentase sacar conclusiones solo de estas dos semanas"

Sánchez no ha explicado su hoja de ruta

@Albert_Rivera: "Me preocupa la situación en Cataluña y la fragilidad de un Gobierno temporal y que no tiene una mayoría parlamentaria fuerte, que es lo que necesita este país"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha usado este lunes unapara afirmar que aunque el PSOE ha "ganado un set" ahora que su líder, Pedro Sánchez, ha formado un nuevo Gobierno,y la formación naranja sigue compitiendo en las encuestas electorales con los socialistas y con el PP."Algunos habíamos ganado un set y ahora otros han ganado un set, pero, ha declarado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, defendiendo que no se puede predecir el futuro en función de los sondeos actuales, en los que el PSOE aparece en primera posición y Ciudadanos en la tercera, o los de hace dos meses, cuando Cs lideraba la intención de voto.Además, ha insistido en que, pese alen las encuestas, el partido naranja se mantiene en porcentajes muy superiores al resultado que obtuvo en las elecciones generales de 2016, en torno a un 20% frente al 14% del 26-J."Ciudadanos ha demostrado" que, pese a la "convulsión" política tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, es "la única alternativa al bipartidismo" y que continúa "compitiendo de tú a tú para", ha apuntado tras indicar que los sondeos colocan a Unidos Podemos en cuarta posición.En cualquier caso, Rivera ha dicho que en Ciudadanos son "muy" y que por su parte seguirán trabajando para "construir un espacio de centro político" y reunir a una mayoría de españoles "en torno a los valores constitucionales".Y lo harán, según ha dicho,que antes, al no tener ya un acuerdo de investidura con el Ejecutivo. Será "una oposición constructiva en lo que estemos de acuerdo y firme en lo que estemos en desacuerdo", ha añadido.Además, ha aclarado que para Cs hacer oposición "no es decir que no a todo" y "bloquear el país", como cree que ha estado haciendo el PSOE mientras gobernaba el PP, sino "".En cuanto al PP, ha expresado su esperanza de que no tenga una "pataleta" porque los socialistas le hayan arrebatado el poder, y queque pactó con Ciudadanos porque "son unos buenos Presupuestos".Por otro lado, Rivera ha afirmado que, a su juicio, el Ejecutivo de Sánchez está compuesto por "gente preparada", pero que ahora habrá que ver cómo gobierna "sin mayoría parlamentaria" y estando "".Además, ha agregado quey que aún no ha explicado en cuáles de sus socios de investidura pretende apoyarse para sacar aplicar su plan de gobierno. Tras subrayar que España necesita estabilidad, ha indicado que el nuevo Ejecutivo tendrá muy difícil aprobar leyes y emprender reformas de calado y quePor eso,—que, por ejemplo, puedan "coincidir con las andaluzas o con las siguientes", las municipales y autonómicas de 2019— y que de ahí salga "un Gobierno fuerte y limpio" que, además, pueda afrontar el reto independentista en Cataluña.